Ovo su najopasniji dani u septembru i izbegnite ove stvari po svaku cenu, tvrdi poznata astrološkinja Tamara Globa

Prema poznatoj astrološkinji Tamari Globi, ovaj mesec nosi snažnu energiju kosmičkog restarta. Septembar 2025. nije samo još jedan prelaz iz leta u jesen.
Planete se poređaju u retke i često napete aspekte, što će uticati na sve: od posla i novca, do ljubavnih odnosa i porodičnih dinamika.
Tamara Globa je izdvojila datume koji nose pojačanu tenziju i zahtevaju dodatnu pažnju:
1–2. septembar: Početak meseca sa snažnim, ali konfliktnim impulsom. Pazite na iznenadne svađe.
3–4. septembar: Odluke mogu biti donete iz emocija, a ne iz razuma.
5. septembar: Vrh napetosti prve nedelje – izbegavajte važne razgovore i početke novih poslova.
7–8. septembar: Reči izrečene sada mogu imati dugoročan efekat.
10. i 13. septembar: Test izdržljivosti partnerstava i poslovnih dogovora.
14. septembar i noć 15: Najkritičniji period meseca – rizik od konflikata i nepromišljenih poteza. Oprezno i u vožnji i u komunikaciji.
17. i 19. septembar: Brz razvoj događaja mimo plana – neophodna fleksibilnost.
21. septembar i noć 22: Moguće iznenadne vesti koje menjaju tok događaja.
23–24. septembar: Preispitivanje finansija. Loš trenutak za velika ulaganja i rizične kupovine.
26. septembar: Mogući sukobi niotkuda, i na poslu i kod kuće.
29–30. septembar: Zadržite mir i postavite temelje za uspešan oktobar.
Zaključak Tamare Globe: septembar donosi napetosti, ali i prilike. Oni koji budu pažljivi i spremni da slušaju intuiciju, uspeće da izbegnu nepotrebne konflikte i da iz svega izvuku maksimum.
(Glossy)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com