Ovo su najsimpatičniji mrgudi horoskopa, iako stalno nešto gunđaju svi ih obožavaju

Najsimpatičniji mrgudi, oni koji gunđaju, kolutaju očima i deluju kao da ih sve nervira… ali ih ipak svi vole!

U astrologiji postoje znakovi koji se posebno ističu po ovoj osobini, bilo zbog svoje prirodne rezervisanosti, strogoće ili sklonosti da naglašavaju ono što ne valja. Upravo oni važe za najveće mrgude zodijaka. Prema astrološkim opisima, ova tri horoskopska znaka su ozbiljni, kritični i često mrzovoljni, ali baš u tome leži njihov neodoljivi šarm.

Jarac: Strog ali simpatičan

Jarčevi su ozbiljni, poslovni i često deluju kao da nemaju vremena za šale. Ali kad se opuste, njihov suvi humor i nežna pažnja prema onima koje vole postaju očigledni. Oni ne pokazuju emocije lako, ali kad to urade, to je iskreno i dirljivo.

Poznati su i po disciplinovanom pristupu životu. Njihova potreba za redom i kontrolom često ih čini strožim od drugih znakova. Kada stvari ne idu po planu, skloni su da kritikuju i pokazuju nezadovoljstvo.

Umesto da se prepuste opuštenosti, oni često deluju hladno i distancirano. Zbog toga ih okolina neretko doživljava kao prave mrgude.

Škorpija: Mrgud sa dubinom

Škorpije mnogima deluju zatvoreno, sumnjičavo i ponekad zastrašujuće ozbiljno. Ali kad ih upoznaš, otkriješ da su neverovatno lojalni, duhoviti na svoj mračni način i da imaju srce koje voli duboko. Njihova neljubaznost je samo štit.

Često ostavljaju utisak zatvorenih i nepristupačnih ljudi. Njihova ozbiljna priroda i nepoverenje prema drugima mogu ih učiniti mrzovoljnima, pogotovo kada osećaju da gube kontrolu.

Škorpije ne vole površnost i lako pokazuju nezadovoljstvo kada ih nešto iritira. Njihov prodoran pogled i sklonost kritici dodatno naglašavaju sliku tvrdog mrguda. Iako ih bliski ljudi poznaju i u mekšoj strani, utisak koji ostavljaju spolja često je hladan i težak.

Devica: Perfekcionista sa srcem

Opšte je poznato da Device vole red, logiku i preciznost — i ne libe se da ukažu na greške. Ali iza tog sitničavog stava krije se brižna osoba koja će ti pomoći da središ život, popraviti sve što ne radi i doneti čaj kad si bolestan. Njihovo gunđanje je često znak da im je stalo.

One imaju potrebu da sve bude onako kako su zamislile. Kada nešto nije po njihovim standardima, odmah ukazuju na greške. To ih čini sklonim kritici i sitničavosti, što drugi često doživljavaju kao gunđanje.

Umesto da gledaju svet sa lakoćom, one ga posmatraju kroz analitičku i strogu prizmu. Upravo zbog toga mnogi ih svrstavaju među najveće mrgude zodijaka.

I na kraju: Ova trojka možda neće biti najglasniji na zabavi, ali će ti uvek reći istinu, pomoći kad je najteže i nasmejati te kad najmanje očekuješ — svojim specifičnim, mrgudskim šarmom.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com