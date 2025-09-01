Ovo su najveći emocionalni manipulatori u horoskopu: Nikad ne priznaju grešku, već krive partnera

Emocionalna manipulacija krije se iza osmeha i naizgled dobrih namera. Umesto da priznaju svoje greške, ovi horoskopski znaci često krive partnera ili bližnje kako bi sačuvali sliku sopstvene savršenosti.

Ovan: impulsi umesto odgovornosti

Ovnovi su poznati po strastvenom pristupu svemu što rade, ali kada naiđu na prepreku, teško podnose sopstveni neuspeh. Umesto da se suoče s problemom, skrenu pažnju na partnera – optužbe i nagle eksplozije emocija postaju njihov način da izbegnu grižu savesti.

Bik: pasivno-agresivni prigovori

Bikovi su odani i prizemljeni, no njihova potreba za sigurnošću može prerasti u manipulativno ponašanje. Kad se osete ugroženo, umeju da koriste suptilne prigovore i pasivno-agresivne komentare kako bi teret krivice prebacili na nekog drugog.

Vodolija: hladna distanca kao oružje

Vodolije odišu nezavisnošću i originalnošću, ali ponekad zaborave na empatiju. Kada planovi propadnu, skloniji su da se zatvore u sebe i ohlade odnos, dozvoljavajući partneru da „pokupi komadiće“ dok oni ostaju netaknuti sopstvenom hladnoćom.

Osvestite ove obrasce i naučite da se zaštitite od tihih manipulacija. Prepoznavanje prvih znakova može vam pomoći da sačuvate emocionalnu ravnotežu i postavite jasne granice.

