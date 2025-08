Ovo su najveći izdajnici horoskopa: Okrenuće vam leđa bez da trepnu

Astrologija otkriva da su ljudi rođeni pod ova četiri znaka skloniji povezivanju sa izdajom – bilo kroz skrivanje istine, okretanje leđa ili izigravanje poverenja.

Poverenje je temelj svake veze, bilo da je u pitanju prijateljstvo, porodica ili romansa. Ali neki ljudi, svesno ili nesvesno, često prelaze granice koje ne bi trebalo. Iako možda ne izdaju uvek sa lošim namerama, njihove postupke je drugima teško zaboraviti. Ponekad ih pokreće strah, nesigurnost ili potreba za prihvatanjem, a ponekad jednostavno ne razmišljaju o posledicama.

Blizanci

Blizanci su poznati po brzom prilagođavanju bilo kojoj situaciji. Iako to ne rade zlonamerno, često kažu ono što neko želi da čuje, a zatim prenose nešto sasvim drugo. Ponekad se nađu između dve strane i ne znaju kako da zauzmu stav, što ih čini nepouzdanim u očima drugih. Njihova potreba za informacijama i komunikacijom lako ih uvlači u tračeve ili izdaje poverenje. Kada se osećaju pritisnutim, verovatnije je da će se obratiti onome ko im u tom trenutku najviše odgovara.

Ribe

Iako deluju nežno i saosećajno, Ribe mogu biti sklone bežanju od problema – čak i kada bi trebalo da budu tu za nas. Kada im je neprijatno ili se plaše sukoba, radije će sakriti istinu ili nestati iz situacije. Njihovo izbegavanje odgovornosti može se osećati kao izdaja, posebno ako smo se na njih oslonili. Često biraju mir za sebe, umesto da se suoče sa istinom, što može duboko povrediti one do kojih im je stalo. Ponekad ni same ne shvataju koliko su nekoga razočarale.

Vaga

Vage ne vole sukobe i često pokušavaju da održe mir po svaku cenu – čak i ako to znači da ne staju na stranu pravde. Mogu sakriti istinu ili „izabrati“ koga im u tom trenutku više odgovara. Iako im cilj nije da nikoga izdaju, njihova neodlučnost i potreba da svima udovolje često ostavljaju utisak nelojalnosti. Kada se suoče sa teškim izborima, često biraju ono što im je lakše. Takvo ponašanje može ostaviti one koji su očekivali njihovu podršku izdanim.

Škorpija

Škorpije su duboko emotivne, ali i veoma osvetoljubive kada su povređene. Kada izgube poverenje u nekoga, mogu se ponašati hladno i okrutno, pa čak i namerno uzvratiti udarac. Njihova izdaja nije slučajna, već namerna i često dolazi kao rezultat dubokih rana. Iako su sposobne za veliku lojalnost, kada im jednom zamerimo, nema povratka.

