Ovo su najveći izdajnici horoskopa: Zabiće vam nož u leđa kad se najmanje nadate

Napraviće vam pakao od života!

Iako su mnogi od ovih znakova poznati po svojoj odanosti, postoje situacije u kojima postavljaju vlastite interese ispred prijateljstva, a spremni su da izneveravaju i koriste ljude iz ličnih razloga.

Dok su neki znakovi zodijaka pouzdani i lojalni, postoje i oni koji lako mogu da vas izdaju, bilo da je motiv novac, prestiž ili želja za nečim uzbudljivijim u životu, prenosi espreso.co.rs.

Evo koji su to znakovi zodijaka:

Blizanci

Blizanci su majstori skrivenih namera i manipulacije. Spremni su da se ponašaju kao vaši najbliži prijatelji dok im to odgovara, ali čim im zatrebate, mogu vam okrenuti leđa bez stida. Njihova sposobnost da se prilagode situacijama i koriste ih za ličnu korist može vas iznenaditi.

Strelac

Strelac može biti fantastičan prijatelj dok mu to odgovara, ali ako naiđe na nekog interesantnijeg, lako će vas zameniti. Njihova želja za zabavom i uživanjem u životu često znači da zaboravljaju obećanja i obećavajuće odnose. Zbog svog nemirnog karaktera i ljubavi prema avanturama, Strelci često ne prepoznaju važnost dugoročnih prijateljstava.

Devica

Device jako zanimaju tuđi životi i poput Riba nastojaće saznati svaki trač. Ponekad mogu biti i sebične i pomoći će vam samo ako igrate po njihovim pravilima. Ako im se pokušate odupreti, uzvratiće vam tako da odaju sve vaše tajne, pa čak i one ozbiljne.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com