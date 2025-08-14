Ovo su najveći “mamini sinovi” među horoskopskim znakovima, uvek traže njen blagoslov!

U svakoj porodici postoji onaj jedan sin koji, bez obzira na godine, posao ili sopstvenu porodicu – i dalje prvo pita mamu za savet. Ili još gore – za dozvolu!

Astrologija, kao i uvek, ima zanimljivo objašnjenje zašto su neki muškarci jednostavno “mamini sinovi”. Hajde da zavirimo u zvezde i saznamo koji horoskopski znaci se najčešće ponašaju kao da je mama šef njihovog života.

Rak – Kralj mamine kuhinje (i emocija)

Rak je emotivan, porodično orijentisan i vezan za majku jače nego za bilo koju osobu u životu. Ako ne živi sa njom – sigurno joj šalje poruke bar pet puta dnevno. Ovaj znak obožava toplinu doma, mamine savete i njeno mišljenje o svemu – od toga kako se oblači njegova devojka do toga da li mu je supa dovoljno slana.

Znak upozorenja: Ako izlazite sa muškarcem Rakom, očekujte da će mama uvek imati prvo i poslednje mišljenje. Čak i o tome kad ćete se preseliti.

Bik – Ne dira se u „mamin ormar i njen ručak“

Bikovi obožavaju komfor, a niko ne nudi bolju udobnost od mame. Znaju da kod nje uvek ima spremljeno jelo, čist peškir i neka novčana „rezerva“ za crne dane. Iako deluju stabilno i odraslo, kada je mama u blizini – pretvaraju se u meke jagnjiće koji ne pomeraju ni prst dok ne dobiju potvrdu iz centrale (čitaj: kuhinje).

Znak upozorenja: Teško će se odlučiti na brak ako mama nije oduševljena vašom supom od tikvica.

Ribe – Sanjari pod maminim krilima

Muškarci Ribe su emotivni, nežni i često pomalo izgubljeni bez jasnog oslonca. Pogađate – taj oslonac je najčešće njihova mama. Iako nisu otvoreno dominantni „mamini sinovi“, njihova zavisnost od emocionalne podrške majke je duboka i često skrivena.

Znak upozorenja: Čim stvari postanu komplikovane, pozivaju mamu – ne terapeuta, ne prijatelja, nego mamu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com