Ovo su najveći narcisi horoskopa, 1 se posebno ističe samoljubljem

Astrolozi smatraju da su Škorpija, Lav i Bik najveći narcisi zodijaka. Uvek misle da moraju da budu u centru svih zbivanja, i da su najbolji.

Narcisi su toksičniji nego što mislite. Najveći narcisi horoskopa su spremni da urade sve kako bi dobili ono što žele i sebe istakli u prvi plan.

Neki narcisi su u potpunosti svesni svog narcizma i ne rade ništa po tom pitanju, jer ne misle da su njihove osobine loša stvar.

Ako posmatramo iz ugla astrologije, postoje horoskopski znakovi koji pokazuju narcisoidnost zbog čega ih drugi doživljavaju kao umišljene osobe i egocentrike.

Ovo su najveći narcisi zodijaka:

Bik – misle da zaslužuju više od drugih

Bikovi za sebe misle da su najbolji i da zaslužuje više od većine ljudi. Oni često ne mogu da razumeju druge, uvek gledaju svoje interese i teško obuzdvaju ljutnju. Osobe rođene u znaku Bika su manipulatori i mogu biti plitki i materijalisti. Međutim, ono što iritira mnoge ljude je njihova sposobnost da nagovore ljude da rade stvari koje inače nikad ne bi radili.

Lav – veruju da su glavni

Lavovi su puni sebe i iskreno veruju da se svet vrti oko njih. Oni se predstavljaju kao vrlo samopouzdani, ali potajno su nesigurni, baš kao i narcisi. Lav je praktično izmislio ljubavno bombardovanje, taktiku osvajanja nekoga pažnjom, poklonima, porukama i cvećem. Lav će uraditi sve kako bi zadovoljio sopstvene želje i nije ga briga da li će neko biti povređen u tom procesu. Ako hoćete da se sklonite i distancirate od narcisoidnog Lava, on će od vas napraviti žrtvu.

Škorpija – uvek na ratnoj stazi

Škorpija postaje narcisoidna ukoliko ste je povredili ili izdali – tada postaju fokusirani na osvetu. Kad je Škorpija na ratnoj stazi, nije je briga ko će biti povređen. Njena sredstva za napad hladna, proračunata i često nasilna. Često koristi druge ljude da bi dobila ono što želi. Škorpija ima talenat za potpuno blokiranje i brisanje ljudi iz svog života.

