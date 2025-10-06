Ovo su ubedljivo tri najsebičnija horoskopska znaka: Sve što rade, rade zbog sebe

Kada je u pitanju astrologija, svaki horoskopski znak ima svoje vrline i slabosti. Dok su neki poznati po svojoj empatiji i velikodušnosti, drugi imaju reputaciju da sebe stavljaju na prvo mesto – ponekad do te mere da budu etiketirani kao sebični. Bilo da je u pitanju njihova težnja ka uspehu, želja za pažnjom ili potreba za nezavisnošću, ovi znaci često daju prioritet sopstvenim potrebama ispred potreba drugih.

Astrolozi navode da se Ovan, Lav i Jarac najčešće ističu kao najsebičniji znaci zbog naglašenog fokusa na sopstvene ciljeve, potrebu za pažnjom i hitne rezultate koji često stavljaju njihove interese ispred tuđih.

Ovan — inicijativa ispred kompromisa

Ovan preuzima inicijativu kad nešto želi i gura rešenje koje najbrže vodi do cilja; u praksi često zanemari tuđa osećanja ako usporavaju tempo, očekuje da okolina prati njegov ritam i stavlja lične ambicije ispred kompromisa.

Lav — potreba za reflektorom

Lav traži pažnju, komplimente i potvrdu; kada ne dobija očekivani fokus, skloni je podizanju dramatike da vrati centar scene na sebe, pa u bliskim odnosima može zanemariti potrebe drugih kako bi sačuvao sliku sopstvene posebnosti.

Jarac — hladna pragmatika i prioritet rezultata

Jarac igra dugoročnu igru u kojoj rokovi, rezultati i reputacija dolaze pre tuđih osećanja; njegove odluke često deluju hladno i pragmatično jer plan i karijera imaju prioritet, što ostavlja malo prostora za emotivne kompromise

