Ovog dela sebe svaki horoskopski znak nikada se neće odreći, pa ni da im život zavisi od toga

Svaki horoskopski znak ima jednu osobinu, ubeđenje ili deo identiteta za koji se drži uprkos promenama i pritiscima iz okoline. Taj deo često definiše njihove odluke, odnose i način na koji se predstavljaju svetu.
Ovan — nezavisnost i inicijativa
Ovnove krasi potreba da preuzmu vođstvo i da budu prvi u akciji; teško će prihvatiti da zavise od drugih ili da im neko sputava inicijativu.
Bik — stabilnost i udobnost
Bikovi se drže sigurnosti, materijalne stabilnosti i poznatih rutina; promene koje ugrožavaju njihov osećaj komfora nailaze na snažan otpor.
Blizanci — radoznalost i komunikacija
Blizanci ne odriču znatiželju i društvenu fluidnost; razgovori, informacije i društvena dinamika čine centralni deo njihovog osećaja sopstva.
Rak — emotivna zaštita i dom
Rakove definišu osećaj sigurnosti vezan za dom i emocije; čuvanje bliskih ljudi i intimnog prostora za njih je nepokolebljivo.
Lav — samopouzdanje i javni imidž
Lavovi drže do priznanja, kreativnog izraza i statusa; njihovo ja često je povezano s time kako ih drugi vide i cene.
Devica — kompetencija i kontrola detalja
Device se drže reda, efikasnosti i korisnosti; osećaj vrednosti kod njih često proizlazi iz sposobnosti da sve „drže pod kontrolom“.
Vaga — ravnoteža i harmonični odnosi
Vage ne odustaju od ideje fer odnosa i estetske uređenosti; balans između sopstvenih i tuđih potreba za njih je svetinja.
Škorpija — autentičnost i intenzitet
Škorpije drže do dubine, istine i lične transformacije; ne prihvataju površnost i često čuvaju tajanstveni, intenzivan deo sebe.
Strelac — sloboda i intelektualna radoznalost
Strelci se ne odriču potrebe za istraživanjem, putovanjima i širenjem vidika; sloboda da istražuju svet centralna je za njihov identitet.
Jarac — odgovornost i postignuće
Jarčevi se drže ambicije, strukture i dugoročnih ciljeva; rad i disciplina su ključne vrednosti koje ne napuštaju.
Vodolija — individualnost i idealizam
Vodolije čuvaju jedinstvenost, originalnost i veru u društvene inovacije; odbacivanje konvencija važan je deo njihovog ja.
Ribe — empatija i maštovitost
Ribe se drže svoje emotivne dubine i imaginacije; saosećanje, sanjarenje i unutrašnji svet njih su neotuđivi deo identiteta.
