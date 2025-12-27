Ozbiljne promene na bolje čekaju ova 3 znaka, sudbina im se konačno osmehuje tokom celog januara!

Ribe, Blizanci i Device mogu da dožive potpuni preokret u januaru, teškoće ostaju iza. Sudbina im je namenila ozbiljne promene na bolje.

Kako se bližimo kraju januara 2026. godine, život postaje mnogo bolji za tri horoskopska znaka koji će moći duboko da odahnu i osećaju se mnogo optimističnije u pogledu svoje budućnosti. Ozbiljne promene na bolje su na pragu.

Stvari se ozbiljno menjaju na bolje kako se bližimo kraju januara i i Saturn i Neptun se spremaju da promene znak, što značajno popravlja raspoloženje za ove astrološke znake.

Saturn je u Ribama od marta 2023. godine, ali kako se završava mesec januar. Planeta discipline je manje od dve nedelje udaljena od ulaska u Ovna gde će ostati do 14. aprila 2028. Neptun je imao dug tranzit kroz Ribe, koji je počeo u februaru 2012. godine, a tokom protekle godine Saturn je bio u konjunkciji sa Neptunom. Ovo je bio težak tranzit jer Saturn vlada našim strukturama u životu. Neptun ih rastvara, stvarajući period u kojem nam je teško da krenemo napred. Često se osećamo depresivno ili kao da smo zaglavljeni u blatu bez prave jasnoće o budućnosti.

Vrhunac ovog tranzita dešava se u januaru pre nego što Neptun konačno napusti Ribe zauvek 26. januara 2026. Niko ko danas živi nikada više neće doživeti tranzit Neptuna u Ribama, a Saturn se neće vratiti u Ribe narednih 30 godina.

Ovi tranziti su bili teži za promenljive znake. Pa i za one koji imaju planete u promenljivim znacima u svojim kartama. Ali sada kada se ovi tranziti konačno bliže kraju, svi problemi povezani sa Saturnom (ili Neptunom) su završeni jer su ove planete učinile sve što su mogle da učine u smislu poremećaja. Kako se januar 2026. završava, ovi horoskopski znaci mogu očekivati da će život biti mnogo bolji.

1. Ribe – jačaju temelji

Bili ste dvostruko pogođeni tokom prošle godine, jer su i Saturn i Neptun tranzitirali kroz vaš znak, ali život postaje mnogo bolji do kraja januara 2026.

Kada Saturn tranzitira kroz vaš znak svakih 30 godina, prolazite kroz period značajnih izazova. Oni ponekad mogu izgledati kao kriza, posebno kada je Saturn u konjunkciji sa vašim Suncem. Tipično, kada Saturn napusti vaš znak, možete odahnuti i znati da su vaši izazovi završeni.

Do kraja januara, Saturn provodi još samo dve nedelje u vašem znaku pre nego što napusti znak na 30 godina. Kada Saturn uđe u Ovna, prelazi u vašu drugu kuću. Radićete na izgradnji jačeg temelja u životu, posebno kada su u pitanju finansije i samopoštovanje.

Neptun u Ribama je bio dug i zbunjujući aspekt, posebno kada je bio u konjunkciji sa vašim Suncem. Tranziti Sunca i Neptuna mogu stvoriti period kreativnosti i saosećanja. Osim toga mogu najaviti period u kojem nedostaje jasnoće o mnogim stvarima, uključujući veze, karijeru ili druga pitanja.

Kada Neptun napusti Ribe, jasnoća koja vam je nedostajala se vraća i možete donositi odluke koje su vam potrebne da biste krenuli napred.

2. Devica – kraj teškoća

Sa Saturnom i Neptunom koji se udaljavaju iz slike, jasnoća i nova svrha se pojavljuju kako život postaje mnogo bolji za vas do kraja januara 2026. Saturn i Neptun su tranzitirali vašu sedmu kuću drugih ili partnera. Partneri se mogu odnositi na brak, veze, poslovna partnerstva ili one sa kojima se svakodnevno bavite. Prošli ste kroz teškoće sa drugima u poslednjih nekoliko godina ili duže.

Saturn u opoziciji sa vašim Suncem može predstavljati kraj veze ili težak period sa partnerom. Tranziti Sunca i Saturna označavaju mnogo napornog rada, ali na kraju dolazi nagrada. Neptun u vašoj sedmoj kući se obično povezuje sa zbunjujućim odnosima, nedostatkom jasnoće, a u ekstremnim slučajevima, pogrešnim osećanjima o vezama ili čak obmanom.

Saturn i Neptun ulaze u vašu osmu kuću tuđeg novca, dugova i načina na koji se osećate u vezama. Ponekad može doći do nasleđa tokom ovog ciklusa. Ovan ne utiče na Devicu. Osetićete ozbiljne promene i ogromno olakšanje i krenuti ka boljim stvarima i manjem broju neuspeha posle januara!

3. Blizanci – život postaje mnogo bolji

Saturn u 10. kući se obično povezuje sa puno napornog rada u karijeri. Iako nije sve loše, može izazvati kašnjenja i doneti prepreke uspehu u zavisnosti od toga šta još aspektuje. Neptun u 10. kući može stvoriti zabunu u karijeri i nedostatak jasnoće, a ponekad ova energija može negativno uticati na vašu reputaciju.

U najgorem slučaju, Neptun može dovesti ozbiljne promene u karijeri, ali to nije uvek tako dramatično. Međutim, generalno se povezuje sa nedostatkom pravca u karijeri ili poslom koji nije zadovoljavajući.

Kada Saturn i Neptun napuste Ribe, život postaje mnogo bolji jer se sve ovo menja kako se vaša jasnoća vraća. Kada Saturn i Neptun pređu u Ovna, obojica napuštaju vašu 10. kuću i ulaze u vašu 11. kuću prijateljstava, a Ovan je povoljan za Blizance. Ove planete u Ovnu stvaraju pozitivan aspekt prema vašem Suncu.

Tranziti Sunca i Neptuna označavaju prijatno, kreativno i potencijalno duhovno vreme, a tranziti Sunca i Saturna ukazuju na stabilnost, čineći život sve u svemu mnogo boljim dugo vremena.

(Krstarica/YourTango)

