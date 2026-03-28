Pakao za jedan znak: Naredne 2 nedelje biće najcrnje, ne spasava ga ni kraj retrogradnog Merkura

Naredne dve nedelje biće pakao za jedan znak horoskopa. Ribe će najviše biti pogođene retrogradnom senkom Merkura.

Retrogradni Merkur u Ribama trajao je od 26. februara do 20. marta. Međutim, završetak retrogradnog kretanja ne znači trenutni kraj muka. Dolazi postretrogradni period, koji često donosi dodatnu konfuziju. Naredne dve nedelje biće pakao za jedan znak horoskopa.

Period retrogradnog Merkura donosi poznate probleme, nesporazume, kašnjenja, tehničke komplikacije.

Iako mnogi misle da se nakon završetka retrogradnog tranzita sve vraća u normalu, astrologija upozorava da još nije kraj. Slede dve nedelje postretrogradne senke. Tada se stari problemi mogu ponovo pojaviti i može nastati pakao za jedan znak horoskopa.

Šta je postretrogradna senka?

Postretrogradna senka označava vreme kada Merkur već ide direktno, ali još prolazi kroz stepene koje je „prešao“ dok je bio retrogradan. U praksi, stari problemi i nesporazumi mogu se ponovo pojaviti, razjasniti ili privremeno zakomplikovati situaciju.

Ovaj period obično traje oko dve nedelje. Energija je i dalje nestabilna, posebno u komunikaciji, ugovorima, papirologiji i donošenju važnih odluka.

Greške nastale tokom retrogradnog Merkura mogu se sada raspetljavati, ali i dalje postoji rizik od pogrešnih procena, brzopletih odluka i konfuzije. Strpljenje i oprez i dalje su ključni.

Ko će najviše osetiti posledice?

Ribe će najviše biti pogođene postretrogradnom senkom.

Budući da je retrogradni Merkur bio u ovom znaku, one će najduže osećati posledice, emotivnu konfuziju, vraćanje starih dilema, nerazjašnjene odnose i nejasne poruke iz prošlosti.

Ribe mogu osećati i unutrašnju zbunjenost, kao i teškoće u izražavanju misli, dok ih okolina možda pogrešno razume. U ovom periodu važno je da ne donose nagle odluke, posebno kada je reč o ljubavi, poslu ili finansijama.

Koliko će trajati efekti?

Postretrogradna senka Merkura traje još oko dve nedelje, ali za Ribe efekti mogu biti produženi dok se sve situacije započete tokom retrogradnog Merkura potpuno ne razreše.

Tek tada dolazi olakšanje i stabilnija energija.

Do tada, savet je jasan – strpljenje, pažljivo biranje reči i polako, bez forsiranja, jer lekcije retrogradnog Merkura još uvek traju.

