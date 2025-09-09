Pakao za jedne, raj za druge! Koji horoskopski znak će u oktobru doživeti totalni preporod, a koji krah?

Oktobar deli znakove na pobednike i gubitnike – saznajte ko se uzdiže, a ko tone.

Ako ste se pitali da li će oktobar konačno doneti olakšanje ili još jednu rundu životnih udaraca – zvezde imaju jasan odgovor. Prema najnovijim astrološkim prognozama, dva znaka se izdvajaju: jedan ide ka svetlu, drugi ka mraku. I da, razlika je brutalna.

Totalni preporod: vodolija

Vodolije konačno dolaze na svoje. Posle meseci stagnacije, oktobar im donosi neočekivane poslovne ponude, priliku za kreativni proboj i finansijski rast. Mnogi će dobiti šansu da pokrenu nešto svoje, a podrška dolazi iz pravca od kog su već digli ruke. Ljubavni život se stabilizuje, a oni koji su sami mogu da očekuju susret koji menja sve.

Ovo je mesec kada se vodolije bude iz letargije. Ako ste pripadnik ovog znaka – ne ignorišite intuiciju. Svaka odluka može biti prekretnica.

Krah: rak

Nažalost, rakovi se suočavaju sa emotivnim i porodičnim turbulencijama. Oktobar donosi sukobe u domu, osećaj izolacije i moguće razočaranje od strane najbližih. Finansijska situacija je nestabilna, a pokušaji da se stvari poprave nailaze na zid.

Rakovi će morati da se povuku, preispitaju odnose i sačekaju povoljniji period. Ako ste rak – ne donosite krupne odluke u afektu. Fokusirajte se na ono što možete da kontrolišete.

Ostali znakovi: u zoni senke

Lav: suočava se sa gubitkom ugleda, ali dobija priliku za lični rast

Jarac: finansijski napredak, emotivni pad

Škorpija: eksplozija emocija, povratak starih ljubavi

Vaga: rizična investicija koja može doneti sve – ili ništa

