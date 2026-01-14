Pakosne, zle i sebične: U ova 3 horoskopska znaka rađaju se najgore žene, opsesivno kontrolišu sve!

Astrologija ima svoje teorije o „opasnim“ ženama, evo koja 3 znaka važe za najgore

Pojedine žene veoma teško opstaju u zajednici zbog svoj neobuzdanog karaktera i vrlo burnog temperamenta. Sebi su na prvom mestu i dalje od svog ega ne mogu da vide ništa.

Znaju da budu vrlo komplikovane, ali i da teraju po svom bez osvrtanja na potrebe partnera, sa njima opstati u braku je prava umetnost!

U kojim znakovima se rađaju najgore žene?

Ovan

Žene u ovom znaku moraju da kontrolišu i nagledaju svaki aspekt veze. Ne radi se o tome da vas ne poštuju kao osobu. Takve su prirodno. Moraju sve da isplaniraju unapred i žele da i svaki detalj u vezi bude na svom mestu. Zbog svog samopouzdanja, interesantne su u početku, ali to samopouzdanje se vremenom pretvara u nadmoćnu prirodu s kojom ćete se teško nositi. One neće dobro reagovati na nekog ko ih ugrožava, na nekog čija je ličnost intenzivna i moćna poput njihove. Najvažnije je da imate na umu da one ne žele da im veza bude borba za nadmoć.

Škorpija

Od svih horoskopskih znakova, žene u znaku Škorpije su jedne od najzanimljivijih i najunikatnijih. One poseduju mnogo kvaliteta. Pametne su, perceptivne, organizovane i odgovorne. Ono što im nedostaje jeste posvećenost. One rade stvari na određen način i mrze kada moraju da se prilagođavaju tuđim željama. Potrebno je mnogo truda i posvećenosti kako bi ovakva žena posvetila sebe vezi sa vama. Većina muškaraca ostane razočarana.

Devica

Postoji jedna stvar koja ljudima nije privlačna kod Devica – to je njihova opsesivno kritička i osuđujuća priroda. Zbog svoje perfekcionističke filozofije, Device imaju nerazumno visoke standarde. Ona će od vas očekivati da budete više od onoga što jeste, i neće joj biti žao što se loše osećate jer ste izneverili njena očekivanja. Ona smatra da ima prava da postavlja visoke standarde, i ako zaista želite da budete sa njom, morate dati sve od sebe da ih ispunite.

