Pare će im padati s neba: Ova tri znaka od 15. marta konačno zaboravljaju na dugove i prazan novčanik

Od 15. marta ova tri znaka ne prepoznaju svoj novčanik. Pare padaju s neba, stari dugovi nestaju i život im se menja iz korena.

Vodolija, Škorpija i Jarac od 15. marta zaboravljaju šta znači prazan novčanik. Pare im padaju s neba iz pravaca koje nisu ni očekivali, u iznosima koji rešavaju sve odjednom. Dugovi koji su ih pritiskali mesecima počinju da nestaju jedan po jedan.

Nebo je odlučilo – pare počinju da stižu brže nego što ih ova tri znaka mogu potrošiti.

Vodolija – isplata koja je čekala prestaje da čeka

Vodoliji od 15. marta stiže novac koji je bio zaglavljen – stara isplata, povraćaj poreza ili dug koji je otpisan iz glave. Nije to mali iznos koji samo zakrpi rupu, to je suma koja zatvara stare obaveze i ostavlja nešto sa strane. Novčanik koji je bio prazan počinje da se puni brže nego što Vodolija može da isprati.

Pored toga, nova poslovna prilika koja se pojavljuje sredinom marta donosi stabilan prihod koji Vodolija nije imala godinama. Dugovi prema banci i prijateljima se zatvaraju jedan po jedan, a na računu ostaje više nego što je bilo u poslednjih godinu dana.

Škorpija – pare stižu odakle se ne očekuje

Škorpija je navikla da se bori za svaki dinar, ali od 15. marta ta borba prestaje. Stari dug koji je bio otpisan vraća se do poslednje pare, a nova poslovna ponuda koja stiže bez najave donosi cifre o kojima Škorpija nije smela ni da sanja. Novčanik koji je bio prazan počinje da se puni na način koji menja sve planove za proleće.

Nije to kraj, sredinom marta Škorpiji se rešava i jedno imovinsko pitanje koje je stajalo godinama. Bilo da je reč o nasledstvu, sudskom sporu ili staroj potraživanju, novac koji stiže briše sve minuse odjednom. Škorpija od 15. marta konačno diše punim plućima.

Jarac – kraj stezanja kaiša

Jarac je godinama stezao kaiš i odricao se svega. Od 15. marta to se menja jednom zauvek. Posao koji je dugo stajao kreće, ugovor koji se razvlačio potpisuje se, a neočekivana ponuda donosi novac koji pokriva sve dugove odjednom. Jarac od sredine marta ne prepoznaje svoj novčanik.

Pored poslovnog preokreta, Jarcu se sredinom marta vraća i novac koji je pozajmio i odavno otpisao. Svaki dinar koji je čekao stiže odjednom, i Jarac konačno može da planira budućnost bez straha od računa koji čekaju.

Pare im padaju s neba i to nije slučajnost

Sredina marta donosi planetarni raspored koji ide direktno u korist ova tri znaka. Sve što je bilo blokirano, novac, ugovori, isplate – počinje da se odmotava odjednom. Vodolija, Škorpija i Jarac od 15. marta žive onako kako su godinama sanjali.

A vi – verujete li da zvezde utiču na finansije?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com