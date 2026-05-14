Pare će im se lepiti za prste: Ova 3 znaka od 20. maja konačno pune novčanike i više ne brinu o dugovima

Pune novčanike tri znaka od 20. maja, pare im se lepe za prste, a dugovi nestaju. Proverite da li ste na listi i pripremite se.

Tri znaka Zodijaka od 20. maja konačno pune novčanike i prestaju da broje sitniš do prvog. Ulazak Sunca u Blizance pomera kockice na finansijskoj tabli i otvara vrata isplatama koje su mesecima kasnile.

Neki će dobiti stari dug nazad, drugi će potpisati ugovor koji su otpisali, treći će im pasti bonus s neba bez najave.

Period nije čaroban, već prosto pošten. Naplaćuje se sve što ste vukli iz prethodne godine.

Novčanik prestaje da bude razlog za nervozu pred kraj meseca. Ako ste se navikli da odlažete račune za bolje dane, ti dani upravo kucaju na vrata.

Bik: Stari dugovi se vraćaju vlasniku

Bik prvi oseća kako mu se pare lepe za prste i to bukvalno od ponedeljka. Neko kome ste pozajmili novac pre godinu dana konačno seda i piše vam poruku. Ne morate ga ni juriti, sam dolazi. Pored toga, posao iz inostranstva koji je visio u vazduhu dobija zeleno svetlo.

Bikovima koji rade sa zemljom, nekretninama ili hranom stiže ponuda koju ne mogu da odbiju. Ako ste pred odlukom da prodate stan ili auto, sačekajte do kraja maja. Cena će biti veća nego što očekujete. Ne pričajte o iznosima dok se novac ne nađe na računu, jer je zavist najveći neprijatelj ovog perioda.

Devica: Precizan plan vraća novac na račun

Device su mesecima radile bez aplauza, a sada počinje finansijski preokret. Šef koji je zaboravio na vaše prekovremene sate odjednom se priseti i pominje povišicu. Ako ste frilenser, dva klijenta vam stižu u istoj nedelji i traže hitan rad.

Najvažnije za vas: ne prihvatajte prvu ponudu. Devica koja pregovara u poslednjoj nedelji maja dobija dvadeset do trideset odsto više nego što je tražila. Ovo je vreme da naplatite stare fakture koje su godinama stajale po fiokama. Pošaljite opomene, ne ćutite. Pare se vraćaju onome ko ih pita.

Jarac rešava dugove jednim potezom

Jarac je znak koji od 20. maja dobija ono na šta je čekao ceo prolećni period. Banka odobrava refinansiranje pod boljim uslovima ili stiže novac sa strane koji pokriva ratu odjednom. Mnogi Jarčevi će zatvoriti minus na kartici i konačno prestati da plaćaju kamate.

Stari posao koji ste odbili vraća se sa boljom platom

Član porodice vam vraća pozajmicu bez najave

Stiže neočekivana uplata od posla iz prošle godine

Otvara se prilika za dodatni honorar vikendom

Jarac koji je hrabar da kaže ne lošoj ponudi, dobija bolju za sedam dana. Ne potpisujte ništa naprečac.

Kako da vam potraje ovaj period finansijske sreće

Ovde mnogi padnu. Kada pare počnu da se lepe za prste, prvi instinkt je da se kupi nešto što je dugo čekalo. Stanite. Pravilo je jednostavno: prvih sedam dana ne trošite ništa veliko. Ostavite novac da odstoji na računu i posmatrajte ga.

Drugi savet je da odmah zatvorite najmanji dug, pa najveći. Psihološki vam treba ta pobeda.

Treći, koji se najčešće zaboravlja, je da odvojite deset odsto u stranu odmah, pre nego što počnete da plaćate račune. Tako imate pune novčanike i posle 20. juna, kada se energija stiša.

