Pare će vas zatrpati: Evo kako da pokrenete svoj novčani kanal i otvorite put bogatstvu

Finansijski problemi i poteškoće danas muče mnoge. Razlog tih problema može biti blokiran novčani kanal koji je često povezan sa negativnim mislima.

Važno je razumeti kako energija čoveka i prostora utiče na novčane tokove. Bogatstvo nije samo za srećne ili lukave do njega dolaze oni koji razumeju energiju novca i poštuju zakone bogatstva.

Iako mnogi sanjaju o dobrom poslu i stabilnim primanjima, često se dogodi da radimo mnogo, ali novac ne dolazi. Razlog tome može biti blokiran „novčani kanal“, koji je potrebno ponovo otvoriti.

Zašto se blokira novčani kanal?

Novčani tok može biti ometan negativnim mislima, pesimizmom i poverenjem u vlastite sposobnosti. Ako često mislite da nećete uspeti ili da novac nije za vas, šaljete negativne vibracije koje blokiraju obilje.

Saveti za otvaranje novčanog kanala

Menjajte negativni unutrašnji govor

Umesto „nikad neću uspeti“, govorite „učim, biće bolje.“

Izbegavajte sukobe

Stalni stres i svađe troše vašu energiju, čineći da manje energije ide u stvaranje novih prilika.

Preuzmite odgovornost

Nemojte čekati da se nešto dogodi samo od sebe. Aktivno tražite posao, učite nove veštine, investirajte u seb.

Zavist kao prepreka

Zavist prema drugima samo naglašava ono što nemate. Prestanite se upoređivati sa drugima i fokusirajte se na svoj jedinstveni put i bogatstvo.

Odmor je ključan za bogatstvo

Stalan rad bez pauze vodi do iscrpljenosti i loših odluka. Odmor vam omogućava da razmišljate jasnije i bolje upravljate svojom energijom.

Bogatstvo kao rezultat razvoja

Razvoj tela, duha i uma ključan je za finansijski uspeh. Ako ne ulažete u svoje zdravlje i znanje, teško ćete očekivati napredak.

Zahvalnost

Zahvalnost privlači obilje. Kada zahvaljujete za ono što imate, šaljete poruku da cenite ono što imate, što otvara vrata za još više dobrih stvari.

Ritual za otvaranje novčanog kanala

Postoji jednostavan ritual koji može pomoći u pokretanju novčanog toka.

Potrebne su vam tri zelene sveće i novčanica od 5 evra. U ponoć, zapalite sveće, fokusirajte se na novčanicu i izgovorite: „Neka mi se otvori kanal novca. Neka moje bogatstvo raste i raste.“

Ovaj ritual najbolje je izvoditi tokom punog Meseca, kada je energija rasta najjača.

