Od 10. juna nebo se otvara za tri znaka: Dok se drugi budu mučili, njima će pare dolaziti same!

Finansijski horoskop za jun menja pravila igre. Od 10. juna tri znaka naplaćuju stari trud. Proverite da li ste vi na ovom spisku.

Otkrivamo zašto se finansijski horoskop za jun menja baš na polovini meseca

10. jun donosi veliku promenu. Vreme je da se stavi tačka na višemesečnu stagnaciju na bankovnim računima za tri znaka Zodijaka.

Dok svi već pomalo strepe od letnjih troškova koji kucaju na vrata, planete su ovog puta rešile da poštede baš one koji su se zimus najviše namučili.

Vaše vreme više nećete rasipati na ljude i poslove bez perspektive, jer vam sredina juna konačno donosi fokus na ono što donosi pravi uspeh.

Ovaj finansijski horoskop za jun zapravo nagrađuje strpljenje i to što ste na vreme znali kada da se povučete iz besmislenih rasprava.

Strelac

Vaša sklonost da uđete u konflikt kada znate da ste u pravu konačno donosi konkretne brojke na računu. Oko 15. juna očekujte poziv koji direktno menja vašu poziciju u firmi ili donosi novog klijenta sa ozbiljnim budžetom.

Zaboravite na dosadne kompromise. Ako vam neko ponudi sumu kojom niste zadovoljni slobodno tražite dvadeset odsto više. Ovaj period traži oštre rezove, a Strelcu hrabrosti nikad nije manjkalo.

Vaš radni sto postaje mesto sa kog diktirate uslove. Slobodno investirajte u tehniku ili alat koji vam treba za rad jer će se taj novac vratiti do kraja leta.

Devica

Matematika se na kraju uvek složi. Mesecima unazad pažljivo merite svaki dinar, slažete priznanice i pravite planove za nepredviđene situacije. Vaš horoskop za novac sada okreće ploču i nagrađuje tu posvećenost.

Od utorka popodne, tačno u drugoj nedelji meseca, dobijate rešenje ili potvrdu koju predugo čekate. Možda je u pitanju odobren kredit pod starim uslovima, zaostali honorar ili papir koji otključava porodično nasledstvo.

Prestanite da analizirate svaku sitnicu na računu za struju. Nemojte ovaj talas priliva odmah preusmeriti na popravke po kući ili krpljenje tuđih rupa. Sklonite deo sa strane i počastite sebe večerom u onom restoranu pored reke koji dugo merkate.

Ribe

Voda uvek nađe svoj put, pa makar i kroz stene. Vaš specifičan osećaj za ljude i skrivene motive sada vas vodi pravo ka izvoru solidne zarade.

Do kraja meseca neko iz vašeg šireg kruga poznanika spomenuće naizgled usputan projekat ili saradnju. Skočite na tu priliku bez oklevanja.

Nema potrebe da forsirate razgovore o brojkama unapred jer će druga strana sama ponuditi sasvim poštene uslove. Smanjuje se onaj tihi pritisak u grudima koji vas prati od ranog proleća.

Planete su se namestile tako da naplate vašu lojalnost pravim osobama. Izbegavajte pozajmice rodbini tokom ovog talasa dobre energije.

Ne propustite svoju sreću

Ne dajte da vas strah košta onoga što ste pošteno zaradili. Najskuplje ćete platiti ako ćutite o svojoj vrednosti samo da vas neko ne bi pogrešno shvatio. Znajte da, čim smireno i jasno kažete koliko vaš rad vredi, sve se menja vama u prilog.

Vreme je da onu staru naviku da svima udovoljavate ostavite u maju, a da od juna bez ustručavanja tražite ono što vam po pravdi pripada.

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