Pare im padaju s neba: Ova 2 znaka će u martu imati toliko novca da neće znati gde da ga troše

Saznajte kome konačno ležu pare u martu i koja 2 znaka sasecaju dugove jednom zauvek. Uzmite svoje i ne pitajte nikoga ništa!

Mnogi će se u martu češati tamo gde ih ne svrbi, ali dva znaka Zodijaka imaju potpuno drugu brigu. Njima stižu pare u martu i to u tolikoj količini da bukvalno neće znati gde pre da ih troše.

Dok drugi budu krpili kraj s krajem posle duge zime, ovi srećnici će konačno moći da odahnu i zaborave na večito stezanje kaiša.

Jarac – Konačno vam ležu pare koje ste odavno zaslužili

Vama ništa ne pada s neba, nego stiže kao naplata za sav onaj znoj dok su drugi hvatali krivine. Glavna vest je da stižu ozbiljne pare u martu – bilo kroz neki stari ugovor, zaostali bonus ili nasledstvo. Više nećete morati da prevrćete svaki dinar tri puta. Mart je mesec kad kupujete ono o čemu ste godinama samo sanjali. Vaš račun će konačno izgledati onako kako zaslužujete, stabilno i u debelom plusu.

Ribe – Više nećete biti oni koji uvek imaju najmanje

Vi stalno nešto planirate i čekate, ali sada će ti snovi konačno dobiti konkretnu cifru na računu. Te dugo čekane pare u martu stižu vam preko nekog obrta ili hobija koji preko noći postaje „zlatna koka“. Dok se drugi pitaju kako vam je odjednom krenulo, vi ćete samo gledati kako se saldo uvećava. Ovo je mesec kad prestajete da drhtite nad računima i počinjete da živite kao čovek. Slušajte svoj osećaj, on vas vodi pravo do dobitka.

Uživajte u parama i ne pravdajte se nikome

Neka pričaju šta hoće, niko vam ništa nije poklonio. Ove pare su vam naplata za sve one što su vas koristili i kojima ste davali, a ostajali praznih džepova. Stiže vam odšteta za svaki dan kad ste krpili kraj s krajem dok ste druge vukli na grbači.

Jarčevi naplaćuju svoj rad, a Ribe to što nisu pukle kad je bilo najgore. U martu konačno staje to mučenje „kako ću do prvog“. Sasecite dugove i kamate odmah. Ne pravdajte se nikome što vam je krenulo – uzmite svoje pare, jer ste ih živcima i čekanjem debelo otplatili.

