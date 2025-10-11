Pare im stižu u kamionima: Ova 3 znaka će se kupati u novcu krajem oktobra

Stiže novac – bar za one izabrane.

Dok se oktobar bliži svom kraju, kosmičke energije se poravnavaju na neverovatan način, donoseći talas finansijskog blagostanja za tri srećna znaka Zodijaka. Astrolozi najavljuju da će zvezde biti posebno naklonjene Bikovima, Lavovima i Škorpijama, kojima se smeši ozbiljan priliv novca.

Ako pripadate jednom od ovih znakova, vežite se – polećete u svet izobilja!

Bikovi, da li ste spremni za žetvu?

Bikovi su poznati po svojoj istrajnosti i vrednom radu, a sada konačno stiže nagrada za sav uloženi trud. Uticaj Venere, njihove vladajuće planete, u kombinaciji sa Jupiterom, planetom sreće, otvara vrata za povišice, bonuse ili neočekivane dobitke od ranijih investicija. Moguće je da će im se isplatiti strpljenje koje su ulagali u neki dugoročni projekat. Univerzum im poručuje da je vreme da uživaju u plodovima svog rada, jer stabilnost i sigurnost koju toliko cene sada postaju opipljiva realnost.

Lavovi, vreme je da se pokaže ko je kralj džungle (i banke)!

Lavovi će krajem oktobra sijati punim sjajem, a njihova harizma i samopouzdanje privlačiće novac poput magneta. Sunce im daje neverovatnu moć, dok im Mars uliva energiju da pokrenu projekte koji donose ozbiljan profit. Bilo da se radi o napredovanju u karijeri, smelim poslovnim potezima ili čak neočekivanom nasledstvu, Lavovi će biti u centru pažnje i finansijskih tokova. Njihova prirodna liderska pozicija sada dolazi do izražaja, a sa njom i zaslužena finansijska nagrada.

Škorpije, vaša intuicija je zlatni kompas!

Kako ulazimo u sezonu Škorpije, pripadnici ovog znaka postaju moćniji nego ikad. Njihov vladar Mars budi ogromnu ambiciju i snagu da preokrenu svaku situaciju u svoju korist. Intuicija će im biti najoštrija, vodeći ih ka pravim prilikama. Hrabra odluka ili nova poslovna ideja može im doneti finansijski preokret o kojem su sanjali. Ovo je period kada Škorpije treba da veruju svom unutrašnjem glasu više nego ikada, jer ih on nepogrešivo vodi ka bogatstvu.

