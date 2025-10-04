Pare se same lepe za njih: Najviše milijardera rođeno je baš u ova 3 znaka!

Neki su horoskopski znakovi predodređeni za finansijski uspeh, dok drugima finansije nisu „suđene“.

Novac nije sreća, ali ga je lepo imati, a čini se kako astrologija ima velik uticaj na to kolike su šanse da se neko obogati.

Naime, dok je veština upravljanja finansija nekome urođena, drugima je raspolaganje novcem ili pak njegovim zadržavanjem u džepu teška muka. Te se stvari uče i kroz porodične primere, no odnos prema novcu u velikoj je meri zadan i karakterom pa i samim horoskopskim znakom.

To se može dokazati i statističkim dokazima – o raspodeli bogatstva među pripadnicima Zodijaka, odnosno prema konkretnom broju milijardera s Forbsove liste najbogatijih među njima.

Prema listi, najviše je milijardera rođeno u znaku Vage, dok je najmanje Strelaca i Jaraca. Pogledajte celu listu i kako uopšteno raspolažu s novcem, jer milijarderi nisu nužno oni koji znaju štedeti – već oni koji znaju i rizikovati da bi zaradili velike svote.

1. Vaga

Diplomatski nastrojeni, pošteni, društveni i kooperativni pripadnici ovog znaka imaju odlične predispozicije za bogatstvo. Cilj im je u svaki segment života uneti ravnotežu, pa tako i u finansije. Rado troše na umetnička dela, fina vina, hranu i putovanja, a rado kupuju i skupe poklone. No imaju dobar nos za investicije, što objašnjava zašto su prvi na top listi milijardera, piše 24sata.hr

2. Ribe

Pripadnici ovog znaka takođe imaju dobru intuiciju, a istovremeno su mudri, nežni i umetnički nastrojeni. Iako lako ulaze u minuse na računu, jednako lako i izlaze, a novac im nije najvažnija stvar na svetu. Do velikog bogatstva najčešće dolaze neočekivano, a vrlo im je važno da kraj sebe imaju nekog ko im pomaže s praktičnim savetima i svojom prizemljenošću, bilo da je reč o partneru ili finansijskom savetniku.

3. Rak

Pripadnici ovog znaka imaju jako razvijenu maštu, što im omogućava da priliku za zaradu vide tamo gde je drugi ne vide. Istovremeno su uporni u ostvarenju ciljeva, ali i skloni manipulacijama, pa znaju kako se obogatiti i zadržati bogatstvo. U trošenju se teško kontrolišu ako vide nešto što im se sviđa. Spremni su naporno raditi, čak i posao koji ne vole samo da bi si osigurali dobar život. Nisu skloni finansijskim rizicima.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com