Pare stižu pre leta: Ova 2 znaka će postati milioneri do juna i zaboraviti šta znači beda

Zaboravite dugove, jer pare stižu pre leta. Proverite odmah da li su zvezde na vašoj strani i spremite se za pravi luksuz.

Dosta je bilo stezanja kaiša i brojanja sitniša do prvog u mesecu. Bikovi i Škorpije, spremite šampanjac, jer se vaša sudbina menja iz korena, jer pare stižu pre leta.

Svi znamo kako je teško kada računi pritisnu, a plata ispari za tri dana. Godinama se mučite, radite pošteno, ali nagrade nigde nema. Zaboravite na tu nepravdu jer su se zvezde konačno poređale kako treba. Veliki novac stiže pre leta i rešava sve vaše nagomilane probleme jednim potezom.

Nije ovo prazna priča babe Vange, već ozbiljan astrološki tranzit Jupitera koji ulazi u polje finansija. Do sada ste samo gledali kako se drugi bogate na „mufte“, a vi tapkate u mestu. Sada je red na vas da napunite džepove i vratite osmeh na lice.

Za koga tačno novac stiže pre leta?

Univerzum je odlučio da nagradi najupornije. Ako pripadate ovim znakovima, spremite se, jer ono što dolazi menja život iz temelja.

BIK – Kraljevi nekretnina i nasleđa

Vi ste trpeli najduže. Radili ste za troje, a dobijali mrvice. Tome je kraj. Astrološki aspekti pokazuju da vam novac stiže pre leta kroz iznenadne izvore. To može biti zaboravljeno nasleđe, dobitak na sudu koji se vuče godinama ili neverovatan skok vrednosti nekretnine koju posedujete.

Dugovi nestaju: Svi krediti i pozajmice biće isplaćeni do juna.

Svi krediti i pozajmice biće isplaćeni do juna. Luksuz na dlanu: Konačno ćete priuštiti ono putovanje o kojem maštate godinama.

ŠKORPIJA – Rizik se konačno isplati

Vaša intuicija vas nije varala. Onaj rizičan potez ili investicija zbog koje su vas svi ismevali? Sada donosi pravo bogatstvo. Vi ne dobijate novac radom od 9 do 5, vama pare padaju s neba zahvaljujući vašoj hrabrosti.

Investicioni bum: Ulog se vraća trostruko.

Ulog se vraća trostruko. Poslovna ponuda: Stiže prilika koja se ne odbija i donosi brdo para.

Tajna koju bankari kriju: Kako zadržati pare?

Džaba vam milioni ako cure kroz prste. Naši stari su znali caku koju moderan svet zaboravlja, a zlata vredi. Pare stižu pre leta, zato je važno znati kako da ih zadržite u kući.

Nikada, ali nikada ne držite prazan novčanik. Uvek ostavite bar jednu novčanicu koju ne trošite – ona „doziva“ ostale. Takođe, izbacite sve stare račune i papiriće iz novčanika, jer oni simbolizuju dugove i blokiraju priliv nove energije.

Nema lepšeg osećaja od pune slamarice dok komšiluk i dalje kuka na krizu. Ne čekajte da vam sreća pokuca, otvorite joj vrata širom.

Da li smete da se kladite na sebe i iskoristite ovaj period? Podelite ovaj tekst sa nekim ko je takođe u znaku Bika ili Škorpije – možda je vreme da zajedno proslavite!

