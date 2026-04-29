Patili ste predugo, za 4 kineska znaka teška vremena završavaju se 30. aprila

Teška vremena su konačno okončana za Zmaja, Tigra, Psa i Zeca. Patili ste predugo i od 30. aprila vam se otvaraju mnoge perspektive.

Inače, četvrtak je Dan uništenja Drvenog Psa tokom meseca Vodenog Zmaja i godine Vatrenog Konja.

Imamo ovu prelepu trijadu energije vode, drveta i vatre koja formira savršeno harmoničnu energiju. Vatra pomaže u uništavanju onoga što više nije potrebno da bi se životna lekcija naučila. Voda čisti nečistoće i priprema vašu emocionalnu dušu. Drvo simbolizuje prve plodove promene, donoseći vam ono što vam je potrebno da počnete ispočetka.

1. Zec – imate hrabrosti da kažete šta želite

Patili ste predugo i tiho i sada ste spremni da se izazovi sa kojima ste se suočili okončaju. 30. aprila ne samo da vaši problemi nestaju, već ste slobodni da budete osoba za koju ste oduvek znali da možete biti. Ponovo ste rođeni. Današnja energija elementa vatre spaljuje most veze koji nikada više ne želite da pređete.

Mogli ste da kažete nešto što ste želeli da kažete, ali nikada niste imali hrabrosti do sada. Tada će voda, možda kroz vaše suze, obrisati svu nagomilanu tugu koju ste osećali. Ne morate biti vezani tugom ili žalošću. Sada ste dovoljno jaki da stvorite svet u kome želite da živite.

2. Pas – emocionalna svest zaustavlja sve teškoće

30. aprila, uz energiju Drveta, vidite svetlu budućnost na horizontu. Oni koji kažu da njihovi najbolji dani tek dolaze zaista su vam pomogli da poverujete da je to moguće za vas. Energija vatre otkriva koja su prijateljstva nezdrava, a još bolje, ona gde iskra izdržava test vremena. Voda vam pomaže da intuitivno osetite kada da zakoračite u nečiji život i znate gde da postavite zdrave granice.

Potrebno je da budete razumni da biste znali kada treba da se distancirate. Moguće je da ćete se danas prepoznati. Svoju ranjivost štitite sami. Patili ste predugo. Ovo je promena u odnosu na prošlost, i ova emocionalna svest zaustavlja sve što je sada bilo neprijatno i sprečava da se to ponovi kasnije.

3. Tigar – hrabri ste i to ostavlja utisak

Imate snažnu ličnost i toliko ste navikli da vas grde zbog preterane agresivnosti. Znate da ste jednostavno takvi. Ne pokušavate da budete nametljivi ili fokusirani na sebe. Stvar je u tome što razmišljate o svojim problemima, a ipak ste i dalje pogrešno shvaćeni. Na kraju ste osetili da će se to promeniti kada se pojavi problem koji drugi nisu mogli da reše. Svi vaši heroji su pogrešno shvaćeni i to je deo vašeg sopstvenog putovanja.

30. aprila, ostajete pri svom stavu i ne menjate ništa na sebi. Umesto toga, odlučujete da je bolje biti autentičan nego se pretvarati da ste osoba kakva niste. Teško vreme koje se završava je osećaj da niste shvaćeni. Perspektiva se menja i bez guranja sopstvene naracije ili agendu. Umesto toga, neko vam se divi zbog vaše snage i hrabrosti. To je divan trenutak da budete viđeni kakvi zaista jeste, bez osuđivanja.

4. Zmaj – otvaraju vam se nove mogućnosti

Danas se za vas otvara prozor mogućnosti. Već dugo znate da su rizici neophodan deo života. Međutim, morali ste da popustite ljudima koji zavise od vas i da prestanete da radite ono što znate da treba da se uradi. Nisu bili spremni, i iz poštovanja ste se uzdržali.

Ipak, 30. aprila odlučujete da je najbolje da iskoristite trenutak kada se prozor otvori. Ne tražite dozvolu niti čekate da čujete odobrenje od nekog drugog. Verujete da će proces ići u vašu korist i da će drugi videti korist vaše intuicije.

