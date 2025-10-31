Patnja odlazi zauvek: U novembru 2025, ova 3 znaka plivaju u novcu – više nego ikad

U novembru 2025, tri znaka horoskopa ulaze u fazu finansijskog preokreta – više novca, više moći, više sigurnosti. Ako si Škorpija, Vaga ili Vodolija, pripadaš grupi znakova horoskopa sa najviše novca – i vreme je da to naplatiš.

Zvezde su konačno na tvojoj strani. Novembar 2025 donosi finansijski preokret za tri horoskopska znaka koji su godinama gradili, trpeli i čekali. Ovaj mesec ne donosi samo novac – donosi potvrdu da si vredna, da si spremna i da ti konačno pripada više.

ŠKORPIJA – Kad Mars uđe u tvoju zonu novca, sve se menja

Od 4. novembra Mars ulazi u tvoju drugu kuću – oblast ličnih finansija, samopouzdanja i vrednosti. Ako si Škorpija, znaš kako je to kad radiš u tišini, bez priznanja. Ovaj tranzit ti donosi snagu da tražiš više – više novca, više poštovanja, više prostora. Do 9. novembra, dok Merkur ne krene retrogradno, imaš otvoren prozor za akciju. Pokreni projekat koji si odlagala, uđi u pregovore, traži ono što ti pripada. Tvoj trud više nije nevidljiv. On je valuta. I to jaka.

VAGA – Venera ti donosi prilike, ali ti moraš da znaš kad da staneš

Od 6. novembra Venera ulazi u Škorpiju i aktivira tvoju osmu kuću – zonu zajedničkih resursa, poklona i emocionalnih granica. Ako si Vaga, tvoj šarm je na vrhuncu. Ljudi ti nude, poklanjaju, uključuju te u projekte. Ali tvoja potreba da udovoljiš može te koštati. Ovo je mesec kada moraš da naučiš da zadržiš ono što ti pripada. Od 18. do 29. novembra, Merkur ti pomaže da pregledaš troškove, postaviš granice i zaštitiš svoje finansije. Ne moraš da se pravdaš. Ne moraš da objašnjavaš. Dovoljno je da znaš šta ti treba – i da to zadržiš.

VODOLIJA – Saturn ti vraća ono što si gradila godinama

Od 27. novembra Saturn u Ribama staje u direktan hod i aktivira tvoju drugu kuću – zonu novca, stabilnosti i lične vrednosti. Ako si Vodolija, znaš šta znači graditi bez priznanja. Godinama si radila, učila, trpela. Ovaj mesec ti donosi potvrdu – ne kroz iznenadne dobitke, već kroz konkretne rezultate. Saradnje koje si negovala, ideje koje si razvijala, kontakti koje si čuvala – sada se vraćaju kao finansijska stabilnost. Ne moraš više da se dokazuješ. Dovoljno je da nastaviš da radiš ono što već znaš – jer sada to ima cenu.

Ako si Škorpija, Vaga ili Vodolija – novembar 2025 je tvoj mesec. Znakovi horoskopa sa najviše novca nisu samo srećnici. Oni su preživeli, naučili i sada ubiru. Ne ignoriši signale. Pokreni se, traži, uzmi. Jer kad zvezde kažu „sad“, ti kažeš „napokon“.

(Mondo.rs)

