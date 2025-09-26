Pazi kome veruješ! Zvezde upozoravaju na izdaju iza leđa – a ovi znaci su u centru drame

Zvezde ne greše: izdaja dolazi iz najbližeg kruga. Proveri da li si među znakovima koji su na meti.

Nekad ti ne treba tarot da znaš da nešto ne štima – dovoljno je da pogledaš kako se neko ponaša kad misli da ga ne gledaš. A zvezde ovog meseca ne ćute: neki horoskopski znaci su u epicentru izdaje, spletki i neiskrenosti. Ako si jedan od njih – ili blizu njih – vreme je da otvoriš oči.

Lav, Škorpija, Blizanci – drama u tri čina

Lav je na udaru jer veruje pogrešnim ljudima. Njegova potreba da bude voljen često ga zaslepi pred manipulacijom. Ako si Lav – proveri ko ti se smeje, a ko ti kopa jamu.

Škorpija oseća da nešto nije u redu, ali ne zna odakle dolazi. Intuicija ti radi punom parom, ali izdaja dolazi od onih koje si smatrao najbližima. Ne ignoriši znakove.

Blizanci su u centru tračeva. Njihova komunikativnost ih često uvuče u dramu, ali ovog puta nisu samo posmatrači – već i meta. Ako si Blizanac, pazi šta deliš i s kim.

Kako da prepoznaš izdaju?

Zvezde kažu: ne veruj rečima, gledaj dela. Ako neko izbegava kontakt, menja priču ili ti ne želi dobro kad ti ide – to je crvena zastavica. Ovaj period zahteva emocionalnu preciznost i distancu od toksičnih odnosa.

Šta da radiš ako si u epicentru?

Ne paniči. Izdaja boli, ali je i lekcija. Postavi granice, ne pravdaj se i ne pokušavaj da popraviš ono što je već pokazalo svoje pravo lice. Zvezde ti daju šansu da se oslobodiš – iskoristi je.

