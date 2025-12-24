Pazite se 28. decembra: Nebo šalje poslednje upozorenje u 2025. godini – ovi znaci su na udaru

Osetite li tenziju? Nebo sprema poslednje upozorenje u 2025. godini za određene znake. Saznajte da li ste na udaru.

Ma, pustite one priče da će kraj godine proteći „kao po loju“. Zvezde su rešile da nas pošteno prodrmaju baš pred sam kraj. Osetite li već tu nervozu u vazduhu koja se seče nožem? Niste jedini. Poslednje upozorenje u 2025. godini stiže tačno 28. decembra i verujte, ne šalimo se – ovo nije dan za herojska dela.

Mnogi od vas će se probuditi sa osećajem da nešto „visi u vazduhu“. I bićete u pravu. Kosmos nam servira lekciju koju moramo da savladamo pre nego što zakoračimo u narednu godinu, a neki znaci će ovaj udar osetiti jače nego drugi. Zaboravite na novogodišnju euforiju na trenutak, ovo je ozbiljna stvar.

Kome se drma tlo pod nogama 28. decembra?

Nećete verovati koliko se situacija može promeniti u samo jednom danu. Ako ste rođeni u znaku Ovna, Raka, Vage ili Jarca, dobro otvorite oči. Vama je „nacrtana meta“ na leđima tog dana. Kardinalni znaci su uvek prvi na udaru kada se planete ovako nameste.

Ovnovi, vama će jezik biti brži od pameti. Jedna pogrešna reč i ode mast u propast – svađa sa partnerom je zagarantovana ako ne povučete ručnu. Rakovi, kod vas je drama u kući. Emocije će vam ključati kao lonac na ringli, a najmanja sitnica može da vas rasplače.

Jarčevi i Vage – pamet u glavu!

Jarčevi, ovo poslednje upozorenje u 2025. godini se tiče vaše karijere. Ne potpisujte ništa, ne dogovarajte se ni za šta bitno 28. decembra. Neko pokušava da vam podmetne nogu. Vage, vi ćete se lomiti oko neke odluke.

Savet zlata vredan: ne prelamajte ništa preko kolena! Pustite da prenoći, ma koliko vas pritiskali.

Šta nikako ne smete da radite?

Glavno pravilo za ovaj datum glasi: mirujte. Ne izazivajte sudbinu. Ako planirate putovanje, proverite sve tri puta. Ako planirate ozbiljan razgovor, odložite ga za januar. Nebo je tog dana napeto kao struna.

Ovo nije trenutak za „isterivanje pravde“ niti za dokazivanje ko je u pravu. Progutajte ponos, sačuvaćete živce. Univerzum vam šalje signal da stanete i razmislite, a ne da jurite glavom kroz zid.

Ne ignorišite znakove pored puta

Možda vam sve ovo zvuči kao zastrašivanje, ali bolje sprečiti nego lečiti. Ovo poslednje upozorenje u 2025. godini je zapravo prilika da očistite svoj život od onoga što ne valja. Kad prođe 28. decembar, stvari će leći na svoje mesto.

Budite mudri, povucite se u svoju ljušturu i sačekajte da oluja prođe. Već sutradan, energija će biti potpuno drugačija. Čuvajte se, pazite na svoje bližnje i zapamtite – posle svake kiše, pa i ove kosmičke, uvek dođe sunce.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com