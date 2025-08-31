Pazite se njih: Ova 4 znaka nisu vam iskreni prijatelji

Iako zvuči neverovatno, neki horoskopski znaci pokazuju prijateljstvo samo dok iz toga izvuku ličnu korist. Ako vam je važna iskrenost, obratite pažnju na ove četiri zvezdane kombinacije.

Blizanci

Blizanci se lako vežu za društvo dok im ono donosi zabavu ili potvrdu. Čim osete kritiku ili manjak koristi, brzo menjaju prijatelje i povlače sve svoje simpatije.

Devica

Device deluju racionalno i brižno, ali njihova analitička priroda često skriva sebičnost. Kada procene da vam više ne mogu pomoći, okreću se novim prilikama i zaboravljaju obećanja.

Strelac

Strelčeva vedrina i šarm ulivaju poverenje, ali iza te maske krije se fokus na sopstvene želje. Nestanu bez objašnjenja čim shvate da im više niste od koristi.

Vodolija

Vodolije su poznate po svojoj nezavisnosti i ponekad hladnom stavu. Kada im postanete dosadni ili im ne prenosite traženu energiju, mogu vas ignorisati nedeljama.

