Pazite se, oni nikako ne podnose tuđi uspeh: Ovi znakovi mogu vam zagorčati život!

Svaki horoskopski znak ima potencijal da bude velikodušan i podržava druge, ali neki znaci mogu imati više izazova kada je u pitanju tuđi uspeh, a naročito ako se osećaju ugroženo, zanemareno ili ako im ego nije u balansu.

Astrolozi otkrivaju loše osobine horoskopskih znakova koji oni vešto kriju, ali u određenim situacijama njihova neobuzdana ljubomora i zavist mogu vam zagorčati život.

Devica – Perfekcionista u tišini

Device ne vole da ih neko nadmaši, posebno ako misle da su bile temeljne i precizne. Tuđi uspeh ih može podstaći na samokritiku, a ponekad i na pasivnu zavist.

Čuvajte se ljubomorne Device. Pod vladavinom Merkura, planete komunikacije, Device mogu biti oštre sa svojim jezikom kada krenu da osećaju zavist prema nekome. Uopšteno govoreći, one žele da budu najbolja moguća verzija sebe, a većinu vremena njihovo ponašanje je zaista primereno i dobroćudno.

Međutim, ako Devica provede godine naporno radeći da bi dobila unapređenje, a to joj stalno izmiče, postaće ljubomorna i zavidna na sve one koji sa mnogo manje iskustva uspevaju da dođu do svog cilja.

Lav – Kralj mora da sija

Lavovi vole da budu u centru pažnje. Kada neko drugi dobije aplauz, mogu se osećati kao da su u senci. Ako nisu sigurni u sebe, tuđi uspeh može izazvati rivalstvo, ali kad su stabilni, Lavovi su zapravo sjajni motivatori.

Lavovi su puni zabavne, takmičarske energije, ali ako kojim slučajem osete da ih u bilo kom pogledu nadmašujete, biće nestrpljivi u pogledu dokazivanja svoje vrednosti.

Lavovi uglavnom ne vole onaj čuveni stereotip koji kaže kako su previše dramatični. Nije ni čudo, kada se upravo ta njihova dramatičnost usko vezuje za ljubomoru.

Lavovi mogu biti veoma mirni i prijatni ljudi kada njihov ego nije ugrožen, ali čim neko nije impresioniran onim što Lav ima da ponudi, njihova misija je da preteruju sa svime dok ne primetite njihovu moć.

Škorpija – Duboka osećanja, duboka reakcija

Škorpije su intenzivne i takmičarski nastrojene. Ako osete da neko uspeva nezasluženo ili manipulacijom, mogu postati zavidni i zatvoreni. Njihova potreba za kontrolom ih čini osetljivima na tuđe trijumfe.

Nijedan znak nema goru reputaciju po pitanju ljubomore i zavisti od Škorpije, i to sa dobrim razlogom. Škorpije žele ono što vi imate, a kada to ne mogu da dobiju, počeće da koriste igru moći i kontrole kao sredstvo za kanalisanje svoje ljubomore.

Astrolozi upozoravaju da Škorpije u vezama svoju ljubomoru pokazuju kroz paranoju i sumnju. Ali ako uspeju da prevaziđu svoju ljubomornu prirodu, transformišu se u jedan od znakova koji je spreman da se potpuno preda i podeli sve sa svojim partnerom.

Zaključak: Naravno, ovo nikako ne znači da su ovi znakovi „loši“, već da u trenucima nesigurnosti mogu imati izazove sa prihvatanjem tuđeg uspeha. Kada rade na sebi, oni su među najjačim saveznicima i najiskrenijim podrškama.

