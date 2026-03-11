Pazite se, ovi znakovi najčešće rade iza leđa kolegama na poslu

Škorpije, Blizanci, Jarac, Devica i Ribe su horoskopski znakovi koji najčešće rade iza leđa kolegama na poslu. Pazite se njih!

Horoskopski znaci koji najverovatnije rade iza leđa kolegama.

Na svakom poslu postoji bar jedna osoba koja klima glavom na sastancima, ali govori upravo suprotno iza zatvorenih vrata. U poslovnom okruženju, ambicija, konkurencija i želja za napredovanjem ponekad izvlače najgore iz ljudi.

Iako karakter uvek zavisi od pojedinca, astrologija tvrdi da su neki horoskopski znaci skloniji zabadanju noža u leđa, ogovaranju i taktikama koje kolege mogu doživeti kao – zabijanje noža u leđa.

Pazite se, ovo su znaci koji se najčešće nalaze na takvim listama.

Škorpija – znaju da iskoriste slabosti

Škorpije su poznate po svojoj strateškoj prirodi i izuzetnoj intuiciji. Veoma brzo prepoznaju slabosti ljudi oko sebe i znaju kako da ih iskoriste u svoju korist. Pazite se Škorpija. U poslovnom okruženju često igraju dugoročnu igru: posmatraju, prikupljaju informacije i čekaju pravi trenutak da naprave potez.

Ako osete da im neko preti ili stoji na putu ostvarivanja ciljeva, neće imati problema da situaciju okrenu u svoju korist – čak i ako to znači prikazivanje kolege u lošem svetlu.

Blizanci – znaju više nego što bi trebalo

Blizanci su komunikativni, snalažljivi i uvek dobro informisani. Zbog toga često znaju sve što se dešava u kancelariji – i više nego što bi trebalo. Njihova sposobnost da brzo prenesu informacije ponekad se pretvara u tračeve ili manipulativne priče.

Iako to često rade ne iz čiste zlobe, već iz potrebe za dramom i uzbuđenjem, posledice mogu biti iste: kolege se mogu osećati izdano kada shvate da su njihove reči završile na pogrešnom mestu.

Jarac – karijera im je prioritet

Jarci su izuzetno ambiciozni i fokusirani na uspeh. Za njih je karijera često prioritet, a put do vrha shvataju veoma ozbiljno. U nekim situacijama mogu postati hladni i proračunati, posebno ako misle da neko ugrožava njihov napredak.

Iako retko ulaze u otvorene sukobe, ponekad će tiho napraviti potez koji im koristi, ostavljajući drugu osobu u nezgodnom položaju.

Devica – vide i najmanje greške

Device su perfekcionisti koji primećuju čak i najmanje greške. U radnom okruženju, to ih može učiniti izuzetno korisnim kolegama, ali su takođe brze da ukažu na tuđe nedostatke.

Ako se osećaju frustrirano ili potcenjeno, mogu početi da ukazuju na greške drugih – ponekad čak i pred svojim pretpostavljenima. Iako to često pravdaju brigom o kvalitetu svog rada, kolege to mogu videti kao uvredu.

Ribe – izražavaju nezadovoljstvo

Ribe se na prvi pogled možda ne uklapaju u ovu grupu, ali njihova pasivno-agresivna strana ponekad dođe do izražaja. Umesto da im se direktno suoče, mogu izraziti svoje nezadovoljstvo kroz suptilne komentare, žalbe trećim licima ili stvaranje utiska da su žrtve neke situacije.

U takvim slučajevima, kolega protiv koga imaju nešto može se ispostaviti kao krivac – čak i ako nisu ni svesni šta se dešava.

Horoskopski znak nije jedini faktor

Naravno, horoskopski znak nije jedini faktor koji određuje nečije ponašanje. Mnogi pripadnici ovih znakova nikada ne bi išli iza leđa kolegama, dok će drugi, bez obzira na svoj znak, bez problema pribeći takvim metodama.

Na kraju, sve se svodi na lični karakter, profesionalnu etiku i način na koji osoba bira da gradi odnose na poslu.

(Index.hr)

