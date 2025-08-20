Pazite se: Tri horoskopska znaka kojima verujete na sopstvenu odgovornost

Poverenje je temelj svake veze—bilo da je reč o prijateljstvu, porodici ili ljubavi. Ipak, postoje zodijački znakovi čije ponašanje često budi sumnju i otežava iskreno oslanjanje na njih.

Blizanci

Blizanci važe za izuzetno prilagodljive i društvene, ali njihova sklonost brzom menjaju mišljenja ume da zbuni okolinu. Otvoreni su za priče i lako dele informacije, pa može da se stekne utisak da ne umeju da čuvaju tajne. Promenljiv duh čini da partneri i prijatelji često ne znaju na čemu su, pa mnogi imaju osećaj da im se ne mogu u potpunosti poveriti.

Škorpija

Intenzivni i strastveni Škorpioni često grade zid tajanstvenosti između sebe i drugih. Dok oni žele da saznaju apsolutno sve o ljudima oko sebe, retko dozvoljavaju da im drugi zavire u „unutrašnjost“. Skrivanje istinskih namera i povremena manipulacija situacijama bude u drugima osećaj opreza i nepovjerenja.

Ribe

Ribe su maštovite i emotivne, ali im izbegavanje stvarnosti često stvara problem u odnosima. Kad naiđe izazov, one se povlače u svoj svet ili beže od suočavanja, pa ostavljaju utisak neodgovornosti. Njihova nesigurnost i promenljivo raspoloženje znače da obećanja ponekad ostanu neispunjena, zbog čega su mnogi skloni da im ne veruju do kraja.

