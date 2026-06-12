Pazite šta vam priča: Ovaj horoskopski znak je rođeni lažov koji majstorski manipuliše svima

Mnogi misle da znaju ko je manipulator, ali prava istina je drugačija. Ovaj znak je rođeni lažov koji vas ubedi u bilo šta bez trunke sumnje.

Kad se povede priča o tome ko najviše „kiti“ istinu, obično se svi hvataju za Blizance ili Škorpije. Ali, prava priča je zapravo sasvim drugačija. Čim progovorite sa Ovnom, odmah ćete videti da imate posla sa nekim ko je rođeni lažov.

On vas gleda pravo u oči dok prepravlja događaje od juče, a vi ostajete zatečeni i pitate se da li ste možda vi nešto pogrešno razumeli.

Problem nije samo u onome što kažu, nego u tome koliko su ubedljivi.

Ovan ne muca i ne petlja, nego priča tako samouvereno da mu poverujete na prvu. Ako ga uhvatite u raskoraku, na primer oko nekog duga ili dogovora koji je izigrao, okrenuće priču tako vešto da će na kraju vama biti neprijatno što ste ga uopšte pitali.

On je rođeni lažov prosto zato što ne može da podnese da ne bude u pravu. U trenutku dok priča, on sam veruje u to što izgovara, pa vas taj psihološki trik razoruža pre nego što stignete da trepnete.

Na poslu im to možda i prolazi, ali u vezama i prijateljstvima, takvo ponašanje vremenom napravi pravi haos.

Kada šarm postane oružje za prikrivanje istine

Njima hrabrosti ne manjka, i to je glavni problem. Dok se drugi ustručavaju ili obore pogled kad treba da slažu, Ovan podigne glas i odmah preuzme inicijativu. Priče im pršte od dinamike, osmeh im je širok, a obećanja deluju toliko realno da zaboravite na sve sumnje.

Prijatelji često prelaze preko toga jer je sa njima život uvek nekako uzbudljiv. Ipak, morate biti svesni da je on rođeni lažov čije se sitne obmane provlače ispod radara nedeljama.

On vas polako navuče u raspravu gde se krivica neprimetno prebacuje na šefa, komšiju ili vas lično. Poverenje se kruni polako, dok ne shvatite da zapravo živite u njihovoj verziji stvarnosti.

Kako da sačuvate živce

Nije sramota da bitne stvari stavite na papir, jer je to jedini način da se zaštitite kad imate posla sa nekim ko je rođeni lažov. Vaša intuicija vam uvek javi kad priča krene u pogrešnom smeru i kad počnu da ulepšavaju stvarnost – slušajte taj osećaj, a ne njihove reči.

Nema poente terati ih da priznaju grešku jer to samo troši vašu energiju. Postavite granice u komunikaciji i ne dozvolite da vas ubede u nešto što znate da nije istina.

Na kraju krajeva, onaj ko je rođeni lažov ne radi to nužno iz zle namere, već jednostavno želi da pobedi po svaku cenu.

Zato, čuvajte svoj mir i ne dopustite da vas njihove brze priče izbace iz koloseka.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com