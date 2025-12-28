Period blagostanja i sreće stiže za ova 3 znaka: Sudbina ih nagrađuje, kraj je svim mukama

Vage, Strelčevi i Ribe ulaze u period blagostanja kada će im sve u životu ići od ruke. Sledi materijalna sigurnost i emocionalna stabilnost.

Tri znaka horoskopa ulaze u period blagostanja kada će im sve u životu ići od ruke. Blagostanje im sledi kako na privatnom, tako i na poslovnom i finansijskom planu.

Ulazimo u period u kome se stvari konačno slažu, bez forsiranja i bez borbe. Za ova tri horoskopska znaka sledi faza u kojoj se materijalna stabilnost i emotivna sigurnost više ne sudaraju, već se nadopunjuju.

Vaga – vreme balansa

Za Vage, ovo je vreme povratka balansa koji im je dugo izmicao. Poslovne odluke postaju jasnije, a finansije stabilnije kroz dogovore, saradnje i mudre poteze. Nema više rasipanja energije, period blagostanja je pred vama.

U ljubavi dolazi osećaj sigurnosti, bez preispitivanja i nepotrebnih drama. Partnerstvo se gradi na ravnoteži i poverenju, a vi konačno imate utisak da stojite čvrsto na zemlji.

Strelac – novac dolazi kroz nove projekte

Strelčevi sada ubiru plodove svoje hrabrosti. Sve ono na šta ste se usudili kada drugi nisu, počinje da daje konkretne rezultate. Novac dolazi kroz kretanje, nove projekte i odluke koje su delovale rizično, ali su bile iskrene.

U ljubavi se pojavljuju ljudi koji razumeju vašu potrebu za slobodom, ali i nude stabilnost. Ovaj period vam pokazuje da avantura i sigurnost mogu postojati zajedno.

Ribe – napredak uz pomoć intuicije

Ribe ulaze u period blagostanja u kome intuicija postaje njihovo najjače oružje. Odluke koje donosite nisu racionalno izračunate, ali su tačne. Kreativni i emotivni projekti donose i finansijsku sigurnost, a odnosi se produbljuju bez napora.

Ljubav dolazi tiho, ali ostaje. Mir koji osećate iznutra počinje da se vidi i spolja, kroz stabilnije okolnosti i jasniji životni pravac.

(Krstarica/Informer)

