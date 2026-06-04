Tri znaka ulaze u period neviđene sreće i obilja: Blagoslov ih prati do kraja godine

Period neviđene sreće i obilja kuca na vrata 3 horoskopska znaka. Pogledajte šta vas čeka do decembra i kako da uhvatite talas!

Tri horoskopska znaka ulaze u period neviđene sreće i obilja koji traje do kraja godine, i to bez najave, bez tihog početka, bez polaganog zagrevanja.

Devica, Vaga i Ribe dobijaju ono što su godinama gurale pod tepih, samo što ovog puta ne dolazi kao nagrada, već kao naplata starog duga koji im je nebo dugovalo.

Devica: Konačno se odmotava klupko koje ste sami zamrsili

Device su mesecima vukle priče koje nisu njihove. U junu se to lomi. Novac stiže kroz posao koji su odbile pre godinu dana, a sada se vraća sa boljim uslovima i jasnijim ljudima. Sredinom meseca očekujte poziv koji ste prestali da čekate, jedan razgovor u utorak popodne menja ceo plan za leto. U porodici se smiruje stara tenzija oko nasleđa ili podele, neko prvi pruža ruku. Najveća greška koju Device sada mogu da naprave je da i dalje sve proveravaju tri puta. Pustite jednom da stigne kako stiže.

Vaga: Ljubav prestaje da bude pitanje, postaje odgovor

Vagama se vraća mir koji su izgubile negde između tuđih očekivanja i sopstvenog odlaganja. Poslovno se otvaraju vrata koja su godinama bila zatvorena, najčešće preko nekoga ko se vraća iz inostranstva ili menja firmu. Ljubav cveta bez napora, a oni u dugim vezama dobijaju razgovor koji su odlagali od Nove godine. Vagama nikad nije manjkalo šarma, samo hrabrosti da ga iskoriste na pravim ljudima. U prvoj polovini juna pokrenite plan koji ste odlagali iz straha. Strah je bio jedini razlog zašto se nije dogodio ranije.

Ribe: Kreativni talas koji se ne dešava dvaput u deceniji

Ribe ulaze u fazu obilja i radosti koja deluje kao da se neko nebeski prekidač konačno upalio. Mnogi će otkriti talente za koje nisu znali da postoje, najčešće kroz pisanje, slikanje, savetovanje ili posao koji se rađa iz hobija. Novac dolazi sa strane, ne sa one strane sa koje ste ga čekali. Ljubav se širi tiho i sigurno, a snovi sa jasnom porukom postaju česti, naročito u nedeljama oko punog meseca. Ovo nije period za skromnost, već za to da konačno tražite cenu koju vredite.

Kako da ne propustite vreme prilika i blagostanja

Energija ne radi sama. Posao je vaš da je prepoznate i pustite unutra. Otvorite vrata novim ljudima, čak i kada vam u prvi mah deluju nepoznato.

Pokrenite ono što ste odlagali mesecima, naročito ako imate gotov plan koji čeka samo poziv ili mejl. Slušajte intuiciju, ona stiže pre razuma. I delite sa drugima, jer što više dajete, to se brže vraća.

Sitni znači da vas energija obilja već vodi

Greška broj jedan kod ova tri znaka je traženje velikog znaka sa neba. Stiže drugačije. Ponavljajući brojevi na satu, neočekivani pozivi starih poznanika, snovi sa jasnom porukom, susreti koji deluju slučajno a otvaraju vrata novom poslu ili ljubavi.

Kada primetite više njih u kratkom roku, znajte da je period neviđene sreće i obilja stigao i do vas.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com