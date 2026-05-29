Nebo se otvara od ponedeljka: Ova 3 znaka ulaze u period neviđene sreće, sve muke ostaju iza njih!

Period sreće stiže tri znaka već od ponedeljka, a muke ostaju iza njih. Proverite da li ste na spisku i šta vas tačno čeka.

Od ponedeljka, 1. juna, tri znaka konačno skidaju ogromno breme sa leđa i prestaju da plaćaju cenu za tuđe greške i odluke. Sve ono što vas je mesecima mučilo i kidalo živce počinje da se rešava samo od sebe, period sreće oseća se u vazduhu.

Ovo nije još jedna u nizu šarenih laža i bombastičnih najava na koje svi prevrćemo očima. Ne pričamo o čudima koji padaju sa neba preko noći. Stvar je mnogo lepša, planete se polako nameštaju baš onako kako vama odgovara, a vi ćete to prvo osetiti kroz mir u duši koji već predugo niste imali.

Bik dobija ono što je tražio još od zime

Bikovima se konačno vraća sve ono strpljenje s kojim su živeli mesecima. Pare koje kasne, papiri koji su zapeli u nekoj fioci, odgovori koje ste čekali kao ozeblo sunce – sve to stiže u prve dve nedelje juna, i to u jednom dahu.

U sredu posle podne dobro gledajte u telefon. Stiže poslovni poziv ili poruka koja menja pravila igre i otvara vrata koja su vam delovala zatvorena. Nema ovde lažne nade, ovo je čista stvarnost koja će se videti i u novčaniku i u obavezama.

Najviše vas je bolelo to što niko nije primećivao koliko se trošite i ulažete. To vreme je prošlost. I nemojte da vam proradi onaj vaš čuveni inat pa da odbijete prvu ponudu koja stigne, samo da biste posle žalili. Sklonite ponos sa strane i uzmite ono što je vaše.

Rak konačno spušta gard

Rakovima se konačno odmotava onaj teški emotivni čvor koji vuku na duši još od početka godine. Nešto što ste sami sebi zacrtali da nikada nećete oprostiti – oprostićete, ali pod vašim uslovima i onako kako vama odgovara. To će vam doneti takvo olakšanje kakvo niste osetili još od prošlog leta. I ništa od toga nije slučajno. Mesec u vašem znaku pravi topao period sreće u kom se stari nesporazumi i gorčina otapaju sami od sebe.

U četvrtak uveče vas čeka razgovor koji već dugo izbegavate i odlažete. Ali, verujte na reč, sve će proći skroz drugačije nego što mislite. Nemojte unapred da pravite filmove i drame u glavi, jer samo trošite snagu na scenario koji se uopšte neće desiti. Sve će se završiti glatko, mirno i bez onog uobičajenog mučenja i natezanja koje vas uvek prati kao senka.

Vodolija prelazi u sasvim drugu brzinu

Vodolijama se konačno otvara čist prostor za onu veliku odluku koja im stoji u glavi još od marta. Da li je u pitanju posao, selidba ili veza – sami procenite, ali stvar je u tome da konačno prestajete da čekate bilo čiju dozvolu ili blagoslov. Druga polovina juna vam donosi ljude koji vas kapiraju iz prve i razumeju iz pola rečenice, a to je nešto što vam već opasno fali.

Što se novčanika tiče, on konačno prestaje da vam bude glavni razlog za stres. Neće se desiti čudo preko noći, ali razlika će se i te kako osetiti. Stižu neočekivane pare sa strane, i to malo veća cifra nego što ste uopšte računali. Samo budite pametni, potrošite to na nešto što vama stvarno treba i što vas raduje, a ne na krpljenje nekih starih rupa i gašenje požara koji će se ionako rešiti sami od sebe.

Šta ovaj period zapravo donosi za ova tri znaka?

Radi se o naredne tri nedelje u kojima će Bik, Rak i Vodolija konačno osetiti da im se kockice slažu same od sebe i da sve ide u njihovu korist.

Ali, pripazite – ovde nije reč o nekoj ludoj euforiji i skakanju od sreće, već o onom najlepšem, čistom miru. Stvari prosto kreću s mrtve tačke, a vi konačno možete da odahnete i prestanete da gurate uzbrdo.

Kako da ne prokockate svoju šansu?

Nešto najgore što možete da uradite je da čekate nekakav poseban znak sa neba, dok vam on već stoji ispred nosa. Sva tri znaka imaju tu naviku da razvlače i odlažu odluke čak i kada je situacija potpuno čista i prezrela.

Ako vas neko u narednim danima pozove na kafu, ručak ili usputan razgovor – nemojte da budete lenji, idite. Baš tu se krije ono što horoskop može samo da predvidi, ali ne može da odradi umesto vas. Period sreće ne kuca dvaput na vrata, ali svakako ne istom jačinom.

Tu vam neće pomoći knjige o pozitivnom razmišljanju ni pametni saveti, pomaže samo da prvi put posle sto godina glasno i jasno kažete šta hoćete. Ovaj dobar period meriće se konkretnim stvarima i parama, a ne samo lepim osećajem.

