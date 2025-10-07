Pet znaka Zodijaka sa najokrutnijim srcem

Ovi horoskopski znaci mogu biti prava zagonetka za druge, jer su njihova okrutna srca kombinovana sa osetljivom i emotivnom prirodom.

Zato njihova odlučnost i spremnost da uklone prepreke ponekad deluje okrutno na druge ljude.

Ovan — brz oporavak i hladna odlučnost

Ovnovi su veoma emotivni, ali često prikazuju bol kao nebitan; brzo se oporave od teških situacija i nastavljaju napred sa odlučnošću koja može izgledati bezosećajno prema drugima.

Bik — nežan spolja, vatren iznutra

Bikovi deluju smireno i prijatno, ali kriju unutrašnju vatru; spremni su da uklone sve prepreke na svom putu i ponekad pokažu oštrinu koja može biti protumačena kao okrutnost.

Škorpija — zatvorena i hladna u krizama

Škorpije reaguju hladno i često zatvore emocije, što im omogućava da izdrže teškoće i dominiraju situacijom; ta kombinacija osetljivosti i hladnokrvnosti čini ih nemilosrdnim protivnicima kada je potrebno.

Jarac — najhladniji i najpraktičniji

Autorka ističe Jarca kao jedan od najokrutnijih znakova zbog njegove posvećenosti pravilima, logici i radu; Jarčevi retko dopuštaju emocijama da upravljaju odlukama, pa deluju nepopustljivo u krizama.

Vodolija — introvertna distanca koja deluje surovo

Vodolije su praktične i logične, često više vole samoću nego prisustvo pogrešnih ljudi; njihova introvertnost i hladniji pristup mogu delovati kao emocionalna surovost i distanca prema drugima.

