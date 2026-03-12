Petak 13. neće biti blago prema ova tri znaka, moraće imati dodatno strpljenje

Ove godine, takav datum dolazi baš sada jer je petak, 13. marta. Petak 13. neće biti blagonaklon prema Jarcu, Blizancima i Devici.

Petak 13. se dugo povezuje sa nepredvidivim događajima, neobičnim okolnostima i situacijama koje mogu poremetiti svakodnevne planove. Iako mnogi smatraju da je ovaj datum samo zanimljivo sujeverje, astrologija sugeriše da određeni dani zaista mogu doneti jaču energiju koja podstiče promene i izazove. Ovaj petak 13. neće biti blagonaklon prema tri astrološka znaka.

Ove godine, takav datum dolazi baš sada jer je petak, 13. mart, ponovo petak 13. Dok će neki znaci to prebroditi bez većih poteškoća, za druge, dan bi mogao doneti napetost, nesporazume ili neočekivane situacije koje zahtevaju dodatno strpljenje.

Devica – neočekivane obaveze remete raspored

Device vole red, planiranje i jasnu strukturu u svom svakodnevnom životu. Kada stvari počnu da se odvijaju nepredvidivo, to može biti posebno uznemirujuće. Petak 13. bi im mogao doneti manje komplikacije, od promena u planovima do neočekivanih obaveza koje remete njihov raspored.

Iako možda nisu u pitanju veliki problemi, upravo takve male situacije mogu ih najviše izbaciti iz ravnoteže. Ključ za Device ovog dana biće strpljenje i prihvatanje činjenice da se ne može sve držati pod potpunom kontrolom.

Blizanci – nesporazumi u komunikaciji

Blizanci su obično prilagodljivi i snalažljivi, ali petak 13. neće biti blagonaklon, jer bi mogao doneti nesporazume u komunikaciji. Moguće je da će neke poruke biti pogrešno shvaćene ili da će se razgovori završiti drugačije nego što su očekivali.

Takve situacije mogu izazvati napetost, posebno u odnosima sa kolegama ili bliskim ljudima. Međutim, Blizanci imaju prednost jer brzo pronalaze način da reše problem, pa će uz malo smirenosti moći da izbegnu veće komplikacije.

Jarac – neplanirane odluke zahtevaju brze odluke

Jarci su znak koji voli stabilnost i dugoročne planove. Kada dođe do iznenadnih promena, mogu osetiti pritisak jer imaju osećaj da gube kontrolu nad situacijom.

Petak 13. neće biti blagonaklon, jer bi im mogao doneti neplanirane obaveze ili okolnosti koje zahtevaju brze odluke. Iako takvi trenuci mogu delovati stresno, zapravo bi ih mogli podstaći da pronađu nova rešenja i drugačiji pristup problemima.

