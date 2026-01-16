Petak je srećan dan: Bogatstvo, moć i ugled kuca na vrata ova 4 znaka, Mesec u Jarcu donosi neverovatno obilje i sreću

Četiri horoskopska znaka doživljavaju neverovatno obilje i sreću. Petak je srećan dan, 16. januara 2026. godine kada Mesec uđe u Jarca. Mesec vlada emocijama, a Jarac je za liderstvo, moć i vaš društveni ugled.
Mesec u Jarcu je unutar trodnevnog prozora moći mladog Meseca. Dakle, akcije preduzete sada počinju da se povećavaju sa srećom i moći tokom vikenda. Ovo je savršeno vreme da napravite korak dalje od zamišljanja šta vam budućnost može doneti.
Formulišite u svom umu ko želite da budete. Zapišite to i izgovorite naglas. Neka se vaše srce, emocije i um usklade. Energija se povećava za ove astrološke znake kako raste njihovo verovanje. Vaše verovanje u unutrašnju moć je najbolji način da iskoristite energiju Jarca u petak.
1. Rak – prijateljstva vas vode ka sreći i obilju
Mesec koji ulazi u vaš sestrinski znak 16. januara aktivira vašu osu odnosa. Sedma kuća ističe prijateljstva, tako da petak donosi zajednička iskustva koja se osećaju emocionalno podržavajućim, sigurnim i motivišućim, vodeći vas ka sreći i obilju.
Počinjete dan znajući da se nešto oseća drugačije. Vaša anksioznost se smanjuje i suočavate se sa svetom sa nadom. Shvatate da uspeh ne mora da zahteva emocionalnu žrtvu. Zahteva da budete verni sebi. Kada Mesec uđe u vašu kuću partnerstava neposredno pre mladog Meseca, lakše je ponovo se povezati sa starim prijateljima.
Osećate snažan osećaj udobnosti bez izlaganja.
Ono što odlučite da radite sa svojim vremenom danas menja budućnost i započinje novo poglavlje u vašem životu sa ljudima koji vas razumeju.
2. Vaga – raste vam optimizam
Mesec u Jarcu utemeljuje vašu ambicioznu stranu, delom zato što se ona izražava u oblasti koju najviše cenite: vaš dom i vaša prošle porodične dinamike. Petak je srećan dan, 16. januara spremni ste da prevaziđete svaki bol koji vas je sprečavao da delujete s ljubavlju. Kada se emocionalna barijera podigne, poplava ljubavi preplavi vaše srce.
Sreća stiže u ovaj prostor kada se oslobodite zamerki i bola i zamenite ih rastućim osećajem optimizma. Ponašate se više kao vi, a to pokreće promenu sa dugoročnim uticajem.
Učite da verujete svom sudu, delujete sa samopouzdanjem i vidite dobro u drugima dok se prilike za obnavljanje odnosa dešavaju prirodno.
3. Ovan – dobijate motivaciju
Energija Jarca vas izaziva da podignete svoje standarde, a istovremeno usporite da biste poboljšali strategiju. Mesec u Jarcu vas emocionalno priprema da razmišljate o karijeri u razvoju ili o tome šta želite da radite u budućnosti. 16. januara postajete motivisani na način na koji ranije niste. Ambiciju pretvarate u nešto ozbiljno uticajno i opipljivo. Umesto da jurite za prolaznim idejama ili novim trendovima, fokusirate se na jednu stvar i radite na njoj dok ne manifestuje izobilje koje želite za svoj život.
Ono što petak čini tako srećnim za vas nije samo Mesec ili činjenica da će tokom vikenda biti mlad Mesec. To je sva ta energija u kombinaciji sa moćnim stelijumom koji uključuje vašu vladajuću planetu, Mars, sa Venerom.
Postajete super disciplinovani i ta akcija se brzo isplati.
4. Jarac – spremni ste za viši nivo odgovornosti
Mesec ulazi u vaš znak 16. januara, a petak je srećan dan za vas i to nije samo blizu vaše godišnje sezone mladog meseca, već i kraja sezone Jarca. Postoji mogućnost da pritisnete dugme za resetovanje i počnete ispočetka. Spremni ste da pređete na viši nivo odgovornosti.
Toliko ste porasli tokom godina i možete osetiti koliko ste sazreli. U prošlosti ste se preispitali, ali danas se vaši strahovi smiruju i shvatate da morate da uradite određene stvari, iako se plašite.
Ulazite u ovaj dan znajući da postoji moć da preuzmete autoritet nad svojom budućnošću, spremni da preuzmete izobilje za koje radite i sreću koju stvarate.
(Krstarica/YourTango)
