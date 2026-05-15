Petak je srećan dan za 4 znaka, čak tri planete u Biku donose im najbolje prilike za sreću i izobilje

Petak je srećan dan za četiri horoskopska znaka. Privlače veliko izobilje i sreću 15. maja 2026. Tri planete u Biku donose neke od najboljih prilika koje možemo iskoristiti danas.

Mesec ulazi u Bika rano ujutru, što budi vašu čežnju za finijim stvarima u životu. Postoji deo vas koji zaista želi da usadi kako da privuče bogatstvo na duge staze, zahvaljujući Merkuru koji je u Biku i blisko sarađuje sa Suncem. Zajedno, oni primaju signale sa Meseca koji govore da je vreme da doživite veličinu.

1. Blizanci – vreme je da završite jedno poglavlje i započnete novo

Petak je srećan dan za vas i savršeno vreme da završite jedno poglavlje i započnete novo. U početku vam se može činiti kao da gubite nešto što ste imali, ali zapravo, uskoro ćete shvatiti da stvarate prostor za svoj rast. Mesec budi želju za promenom i radije biste izabrali sopstvenu sreću nego samožrtvovanje da biste udovoljili drugima.

Pošto vama vlada Merkur i on je uzvišeni, sada je vreme da preduzmete akciju. Merkur u Biku vam daje hrabrost da vidite kako promena može lepo funkcionisati za vas. Sunce vam pokazuje koliko je lako privući vrstu sreće i obilja koju želite, sada kada prepreke više neće biti na putu.

2. Rak – imate mnogo dobrih ljudi danas pored sebe

Privlačite prijateljstva na poslu koja vam donose sreću 15. maja. Kada imate mnogo dobrih ljudi u svom životu, mnogo je lakše osetiti obilje svuda oko sebe. To je savršen dan da prebrojite svoje blagoslove kada su u pitanju vaša prijateljstva.

Svako prijateljstvo vam pruža priliku da isprobate nove stvari i proširite svoj potencijal. Problem koji treba da rešite može biti onaj kroz koji su već prošli. Pitanje vam pomaže da vidite da niste sami na svetu. Čak i ako je vaša situacija nesavršena, to je mesto u vremenu gde možete da rastete.

3. Devica – odbacite sve negativne misli

Učite da privučete obilje i sreću kroz putovanja i učenje. Imate toliko stvari koje treba i želite da uradite u svom životu, ali često nije pitanje kada, već gde. 15. maja odlučujete da ne odustajete od sebe ako niste shvatili kako da stignete tamo gde treba da idete. Dakle, umesto da se sažaljevate, Mesec vam pomaže da vidite gde treba više da se razvijete.

Zahvaljujući vašoj vladajućoj planeti, Merkuru u Biku, odbacujete sve negativne misli i zamenjujete ih pozitivnim i uzdižućim. Petak je srećan dan, danas je savršeno vreme za zaključak da ste na putovanju, a misija je da naučite što više možete. Stvari zahtevaju vreme, a vi ste u redu sa procesom.

4. Bik – danas ipak birate teži put

Privlačite sreću i obilje razvijajući se na načine koji vas približavaju vašim snovima. Mesec, Merkur i Sunce su u vašem znaku, što ukazuje na priliku da razvijete svoju ličnost. Želite da razvijete veštine za koje znate da su drugima potrebne da biste bili vredni na radnom mestu. Potreban vam je pravi način razmišljanja, kako biste uvek mogli da razmišljate nekoliko koraka ispred sebe.

Postoji određena stvar za koju znate da vam je potrebna da biste stvorili život kakav želite da živite. Ne prihvatate život po njegovim uslovima. Vidite, dovoljno je da stvari ostanu kakve jesu. Umesto toga, birate teži put i otkrivate da to pravi ogromnu razliku.

