Planeta karme sve menja, ova 3 znaka će od 13. februara ostvariti sve što zamisle,

Od kada je Saturn prvi put ušao u Ribe 2023. godine, stvari sigurno nisu bile lake za sve. Ali sve postaje lakše za tri horoskopska znaka kada Saturn uđe u Ovna 13. februara 2026.

Od stagnacije do čiste dosade, mnogi znaci traže uzbuđenje. Srećom, to je upravo ono što će dobiti sa Saturnom u Ovnu.

Kako je objasnila profesionalna astrologinja Kerol Star, pod ovom energijom „život se brzo menja“, što je odlična vest za ove astrološke znake.

Počevši od 13. februara, „jurite one snove koje želite“, rekla je Star. Biće lakše od svega što ste doživeli poslednjih nekoliko godina.

1. Ovan – bićete bolja verzija sebe

Sve vam postaje lakše kada Saturn uđe u vaš znak 13. februara. Prema rečima astrološkinje Elizabet Brobek, mogli biste se naći više u centru pažnje nego ikad ranije. Bilo da je to zbog promene u vođstvu ili samo zbog toga što ste u centru pažnje, ništa neće biti isto za vas u budućnosti.

Kao što je Brobek objasnila, „Saturn je planeta karme“, tako da što više rada uložite, to ćete više biti nagrađeni Saturnovom energijom. Iako prisustvo Saturna u vašem znaku dovodi do veće odgovornosti, usput stičete jači osećaj discipline.

Očekujte da ćete postati bolja, svetlija verzija sebe kada Saturn uđe u vaš znak.

2. Rak – energija koja donosi nagrade

Kada Saturn uđe u Ovna 13. februara, sve postaje lakše. Saturn ulazi u vašu 10. kuću karijere, što zahteva mnogo discipline na poslu. Međutim, ova energija dovodi do nekoliko nagrada. Od primanja dobre karme do poboljšanja vašeg javnog imidža, ​​očekujte da postanete moćna sila počev od februara.

Štaviše, ako ste želeli da preuzmete uzde i postanete više vođa, pripremite se. Brobek je objasnio: „Možda ćete se naći u situaciji da morate da se uzdignete na visini prilike i zaista razvijete jači unutrašnji autoritet i samodisciplinu.“

Iako se ovo u početku može činiti teškim, kako stičete nove veštine i talente, videćete koliko vam život postaje lakši.

3. Vaga – jake i stabilne veze

Sve vam konačno postaje lakše kada Saturn uđe u Ovna 13. februara 2026. godine, to je Vaga. Saturn je bio u vašoj šestoj kući posla, što je stvari tamo donekle otežalo.

Ali „Saturn će uskoro proći kroz svoju sedmu kuću“, rekao je Brobek, što će dovesti do jačih i stabilnijih veza. Bilo da je u pitanju ukupno jača veza ili bolje granice, zaista ćete se osećati srećno kada ova era počne.

Prema Brobeku, „možda ćete takođe pronaći ono što zaista žele u dugoročnoj vezi dok počnete da privlačite istomišljenike u svoj život. I ne očekujte da će se ove veze ugasiti. Najbolja prošlost u vezi sa energijom Saturna je to što stvara trajne rezultate, tako da su ove veze tu da ostanu na duge staze.

Možda čak smatrate ovu osobu „onom pravom“.

