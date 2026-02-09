Planeta novca donosi bogatstvo za ova 4 znaka, sudbonosni događaji unose danas neverovatno obilje i sreću u njihov život

Sudbonosni događaji donose sreću i izobilje za Jarca, Ovna, Škorpiju i Vagu. Planeta novca neće škrtariti prema njima.

Planeta novca donosi bogatstvo za četiri horoskopska znaka. Privlače obilje i sreću 9. februara 2026. To je poslednji dan Venere, planete koja vlada novcem, u Vodoliji.

Venerina energija je posebno posebna zbog njenog dvogodišnjeg ponovnog rođenja i pripreme za ulazak u Ribe, znak njene egzaltacije. Venera, planeta novca, vlada novcem, imovinom i ljubavlju.

Kako ulazi u 29. stepen Vodolije, dešavaju se sudbonosni događaji. Postoji shvatanje šta treba učiniti da biste uneli sreću u svoj život. Ovo shvatanje može biti pokrenuto tehnologijom, kao što je tekstualna poruka ili video na društvenim mrežama, koji pokreću ideju.

Ne morate da volite novac da biste ga privukli, ali morate da vodite računa o tome šta radite sa njim kada vam dođe u ruke. Zakon davanja i uzimanja je na snazi, a ovi astrološki znaci razumeju zadatak.

1. Ovan – uticajna osoba pomaže

Ključno prijateljstvo unutar vaše društvene mreže donosi sudbonosno obilje u vaš život 9. februara. Planeta novca na poslednjem stepenu Vodolije pokreće partnerstva na veoma visokom nivou.

Uticajna osoba sa moći može vam pomoći na načine koje nikada ne biste mogli da zamislite. Ne morate da ih upoznate formalno, ali vam dobro služi da slušate i imate samopouzdanje.

Dok slušate podkast ili gledate video na koji obično ne kliknete, nešto počinje da teče. Informacije pokreću informativne misli i kreativne ideje. Želite da preduzmete akciju 9. februara i shvatate da je sada vreme.

Produktivne aktivnosti koje danas radite pokrenuće druge stvari. Vaš život postaje magnet, privlačeći sve što vam je potrebno.

2. Vaga – vaša aura sija danas

Srećom po vas, kao znak kojim vlada Venera, kritični stepen Vodolije 9. februara unosi ljubav i romantiku u vaš život. Ako ste slobodni, prava veza se manifestuje na aplikaciji za upoznavanje. Ako ste u braku, možete ponovo rasplamsati svoju iskru slanjem ljubavne SMS poruke.

9. februar je datum koji vredi obeležiti u kalendaru jer se nešto u vazduhu menja za vas. Vaša aura sija. Vi ste zavodljiviji i magnetičniji. Čitavo vaše biće zrači energijom, a kada uđete u sobu, ljudi to primećuju. Imate taj faktor i neće propasti. U potpunosti koristite prednosti koje ovaj dan nudi i dobro ih koristite.

3. Škorpija – porodična imovina izvor bogatstva

Nešto izvanredno se dešava 9. februara, Škorpije. To je kao da pronađete novac u džepu dok perete veš ili dobijete iznenadni ček poštom. Poslednji dan Venere u Vodoliji donosi dobre vesti vezane za vaš dom, i osećate se bogatije i obiljnije nego prošle nedelje.

Imovina vezana za vaš dom i porodicu je izvor bogatstva i prihoda. Tipično, vi ste taj sa traženim resursom.

Pa ipak, umesto da morate nekome dati u ponedeljak, vi ste primalac. Vi ste taj koji dobija ono što vam je potrebno, i to vas čini da se osećate viđeno, srećno i presrećno.

4. Jarac – danas eliminište dug ili povećavate prihode

Venera u Vodoliji na kritičnom stepenu donosi intenzitet vašem finansijskom sektoru, Jarče. 9. februara, nešto sudbonosno vam pomaže da pronađete način da eliminišete dug ili povećate svoje prihode.

Vodolija je znak koji vas podseća na ono što imate. Venerin fokus na lepoti ispunjava vaše srce zahvalnošću.

U ponedeljak se budite brojeći sve svoje blagoslove. Osećate se mirno u srcu i vidite čašu kao da je polupuna. Privlačite više u svoj život jer je oskudica nestala, a univerzumu se zaista sviđa kada više ne dolazite iz oskudice.

(Krstarica/YourTango)

