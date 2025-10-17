Planeta sreće još je na njihovoj strani, ovi znakovi kupaće se u novcu sve do novembra, tvrdi poznati astrolog

Blizanci, Device, Strelci i Ribe kupaće se u izobilju sve do novembra, planeta izobilja je na njihovoj strani. Naime, Jupiter, planeta izobilja, je direktan do novembra 2025. godine i ovi horoskopski znaci imaju najviše koristi.

Četiri horoskopska znaka ulaze u svoju eru izobilja, maksimalno koristeći ono što su naučili pre nego što Jupiter krene retrogradno u novembru ove godine.

Sada kada je Jupiter direktan u znaku Blizanaca, „sve se čini većim, čak i preuveličanim“, objasnio je astrolog Evan Natanijel Grim. Ova energija u velikoj meri koristi promenljivim znakovima Blizanaca, Device, Strelca i Riba, koji „će moći da manifestuju više uspeha i srećnih situacija“, rekao je Grim.

1. Blizanci – za vas najbolje tek počinje!

„Blizanci, Jupiter vam daruje optimizam i bićete uronjeni u ovaj osećaj oslobađanja narednih nekoliko meseci“, počeo je Grim.

Iako je Jupiter u vašem horoskopskom znaku jedan od najsrećnijih trenutaka za vas, njegova retrogradna faza je možda usporila vaš uzlet sreće. Ali najbolje od vaše smaragdne godine tek počinje. Prigrlite je, jer će 2025. biti neverovatno berićetna za vas! Sve dok verujete u sebe, dobićete sve što želite i više.

2. Devica – trud će vam se isplatiti!

„Devica, vaši profesionalni napori počinju da isplaćuju dividende“, rekao je Grim. „Mogli biste biti unapređeni ili poboljšati svoj ugled.“

Iako vam se možda činilo da je sav vaš trud bio uzaludan, budite ponosni znajući da će se sav vaš trud uskoro isplatiti.

„Jupiter takođe nudi perspektivu“, dodao je Grim, tako da ćete promenom perspektive biti u stanju da „identifikujete oblasti mogućnosti koje su ranije bile propuštene“.

Procvetaćete kada počnete da verujete u sebe i svoju sposobnost da dostignete veće visine.

3. Strelac – uspeh u svakoj vezi!

Strelac, Grim kaže da ste sada u eri izobilja u vezi jer „Jupiter sada proširuje potencijal za uspeh sa partnerom ili u bilo kojoj značajnoj vezi“.

Da li to znači upoznavanje nekoga novog ili dostizanje dubljeg nivoa intimnosti sa partnerom, sve zavisi od vaše jedinstvene situacije. Međutim, jedno je sigurno: „Ovo delimično zavisi od vašeg načina razmišljanja i energije koju projektujete“, rekao je Grim.

Pošto Jupiter proširuje ono što doživljavate u svom životu, projektovanje negativnosti će vam to vratiti. S druge strane, manifestovanje uspeha i prosperiteta u vašoj vezi sa pozitivnim pogledom doneće više pozitivnosti u vaše veze ili celokupni ljubavni život.

4. Ribe – ostanite bistrih misli!

Ribe, doživljavate izobilje u svom porodičnom životu jer „Jupiter blagosilja vaš dom i porodicu i sve projekte vezane za dom“, rekao je Grim.

Uz to, budite oprezni sa svojim mentalitetom tokom ovog perioda. Na primer, Grim je objasnio: „Ako projektujete bes i frustraciju, da, Jupiter će vam i toga dati više.“

Zato ostanite bistrih misli. Pronađite načine da se skoncentrišete i stvorite mirno okruženje kako biste podstakli univerzum da nastavi da radi u vašu korist.

(Krstarica/YourTango)

