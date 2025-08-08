Planete im donose uspeh i bogatstvo: Sreća i obilje konačno stižu za 3 horoskopska znaka do 17. avgusta 2025.

Novac i karijera su teme koje zanimaju mnoge, a astrološki uticaji često nude zanimljive uvide. Važne promene će obeležiti sudbinu pojedinih znakova Zodijaka. Avgust donosi snažne pomake – energije su dinamične i spremne da donesu neočekivane zaokrete.

Naime, naredne nedelje, od 11. do 17. avgusta 2025. godine, sreća konačno stiže za tri horoskopska znaka. U ponedeljak, 11. avgusta, Merkur stacionira direktno u Lavu, pored konjunkcije Venere i Jupitera u Raku. Merkur direktno uvek donosi olakšanje i novi osećaj jasnoće. Prigrlite smelost i hrabrost dok dobijate nove prilike i usmeravate svoj život u radikalno novom pravcu.

Napokon je sreća zaista na vašoj strani, ne samo zbog Merkura, već i zbog božanskog sjedinjenja između Venere i Jupitera u Raku. Jupiter je najsrećnija planeta u kosmosu, ali Venera takođe donosi ovu energiju. Kako se dva planetarna tela ujedinjuju, očekujte da će konačno stići izobilje. Iako će ovo doneti novi životni zanos kroz preusmeravanje, takođe će pojačati teme bogatstva i sveukupnog ispunjenja.

Skoncentrišite se na kretanje napred i odlučivanje koju neverovatnu priliku da iskoristite, poslednja četvrt Meseca u Biku će zaokružiti nedelju u subotu, 16. avgusta. Poslednja četvrt Meseca u Biku je mir i slatko oslobađanje.

1. Škorpija

Pokušajte da izađete iz svoje rutine u danima koji dolaze. Umesto da se fokusirate na obaveze ili ono što nije išlo po planu, ostavite prostora za svoju intuiciju i božanske znakove. Ulazite u jedno od svojih najlepših životnih poglavlja, gde je sve moguće, ali ipak morate biti vi ti koji će to izabrati. Verovanje u proces je ključno.

U ponedeljak, 11. avgusta, Venera i Jupiter će se ujediniti u Raku. Ovo je srećna i izuzetno moćna energija koja vam može pomoći da potpuno transformišete svoj život, ali morate stvoriti prostor da primite poruku.

Bez obzira da li se spremate za putovanje, razmišljate o preseljenju ili započinjete novi posao, podržava vas sila univerzuma. Ne potcenjujte sebe i verujte u svoju sposobnost da imate život o kome ste oduvek sanjali.

2. Devica

Vreme je za nežan oproštaj, draga Device. Vođena si da se oprostiš od planova koje si nekada imala za svoj život. To nije zato što vam nije suđeno za izobilje ili veličinu, već zato što su vas vaši prethodni planovi sprečavali da postignete svoju sudbinu.

Da biste se oslobodili ideje o tome kako ste mislili da će život teći, morate da otelotvorite dubok osećaj poverenja u univerzum. Napravite prostor, a zatim vežbajte strpljenje dok se on ispunjava na novi način koji je čak i bolji od onoga što ste mogli da planirate.

Poslednja četvrt Meseca će se pojaviti u Biku u subotu, 16. avgusta. Poslednja četvrt Meseca, posebno u Biku, je nežna i donosi mir u vaš život. Više ne morate da se držite za ono što nije namenjeno vama.

Kao što je Dejvid Volas jednom rekao: „Sve što sam ikada pustio ima tragove kandži u sebi.“ Ne morate da se držite kada vam je suđeno da pustite. Verujte univerzumu i dozvolite sebi da se oslobodite svojih planova kako biste mogli da napravite prostora da vas univerzum iznenadi.

3. Strelac

Napredak nije linearan, Strelče. Često morate da se vratite korak nazad da biste krenuli napred, i to je upravo ono što ste radili. Morate da preispitate svoje prethodne korake i odluke kako biste odredili pravac kojim treba da krenete u svom životu. Kada možete da zadržite prostor za ovaj proces, možete biti sigurni da radite u skladu sa univerzumom.

Merkur će stacionirati direktno u Lavu u ponedeljak, 11. avgusta, pomažući vam da preduzmete akcije ka svojim snovima. Bez obzira na to kako ste se osećali poslednjih nekoliko nedelja, napredovali ste. Morali ste da se vratite i preispitate detalje, planove, pa čak i davno izgubljene snove da biste znali šta vam je suđeno.

Pa ipak, sada kada to radite, ništa vas ne sprečava da krenete napred. Preduzmite akciju ove nedelje, dozvolite sebi da krenete napred i budite zahvalni što je univerzum uvek na vašoj strani.

(Krstarica/Yourtango.com)

