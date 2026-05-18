Plavi Mesec 31. maja donosi novu snagu: Vreme je za želje i velike korake, izbegavajte teške teme

Na samom kraju maja očekuje nas jedan od najređih astroloških događaja u godini, Plavi Mesec 31. maja. Ovog puta fenomen se poklapa sa mikromesecom, pa će Zemljin satelit biti na najudaljenijoj tački svoje orbite i izgledati manji i tamniji nego obično. Ipak, donosi novu energiju, promene i važne odluke.

Plavi Mesec pojaviće se na večernjem nebu 31. maja u znaku Strelca. Sa ovom fazom stiže svetlija i dinamičnija energija. Ona donosi prilike za proširenje horizonta, traženje novih značenja, nezaborava putovanja, rad na sebi i rešavanje dugo odlaganih problema. Ako se još dvoumite oko neke važne teme, sada je pravo vreme da napravite prvi, možda i odlučujući korak.

Astrolog Aleksandra Cvetkova napominje da je Plavi Mesec 31. maja 2026. posebno pogodan za postavljanje ciljeva za leto. Korisno je zapisati jednu do tri želje, formulišući ih što je moguće preciznije.

Dan se takođe smatra povoljnim za finansije, ulaganje i planiranje prihoda. Možete napraviti lični talisman od prirodnog kamenja i postaviti ga u istočni deo svog doma. Veruje se da pojačava zaštitnu energiju i privlači sreću.

Važno je izbegavati sukobe, teške teme i trivijalne rasprave. Nije najbolji trenutak ni za intenzivan trening ili odlazak u saunu: pun mesec se tradicionalno povezuje sa povećanom osetljivošću, a visoke temperature mogu nepotrebno opteretiti srce i krvne sudove. Bolje je da se odlučite za toplu kupku, opuštajući tuš ili šetnju na svežem vazduhu.

Ovan – imaćete previše energije

Ovan trenutno ima puno energije kojoj je potreban neki izlaz. Sport, ples, šetnja i bilo koji pokret koji vas vraća u život predstavljaju dobre opcije.

Bik – sledite svoj plan

Sreća je nadohvat ruke, ali funkcioniše samo u kombinaciji sa samopouzdanjem. Važno je da se ne rasipate previše, već da sledite jasan plan. Svaka akcija treba da bude smislena, strategija je ono što će doneti rezultate.

Blizanci – posao je glavni

Posao je na prvom mestu. Čak i ako ste iscrpljeni i želite da se opustite, okružite se ljudima koji će rado učiniti nešto za vas.

Rak – pauzirajte od svega

Ako imate osećaj da se ceo svet urotio protiv vas, možda ste predugo živeli po tuđim očekivanjima. Isključite se iz svega bar na jedan dan i iskreno se zapitajte da li vam je ovo zaista potrebno. Odgovor će mnoge stvari staviti u pravu perspektivu.

Lav – potreban vam je odmor u prirodi

Lav mora da prekontroliše potrošnju: prazninu koju oseća ne treba da utapa kupovinom nepotrebnih stvari i razbacivanjem novca. Potreban vam je odmor u prirodi, posebno ako je lepo vreme.

Devica – zatrpani ste idejama

Imate previše ideja i zato ste zaglavljeni. Potrebna vam je osoba pored koje ćete se osećati prijatno i mirno. Kroz dijalog i zajedničku akciju, brzo ćete shvatiti odakle da počnete.

Vaga – ne preterujte sa hranom

Zadovoljstvo je trenutno povezano sa hranom, udobnošću i lepim trenucima. Ali, ne preterujte. Možda ćete želeti da priredite fino porodično veče ili da omiljeni hobi pretvorite u dodatni prihod.

Škorpija – najbliži su uz vas

Podrška će sada doći od najbližih. Ne bojte se da razgovarate o teškoćama i da tražite pomoć. To nije slabost, već sposobnost da izgradite iskrene veze koje će vam se kasnije vratiti stostruko.

Strelac – posebno značajan dan za vas

Plavi Mesec 31. maja je posebno značajan za vas, jer je pun Mesec u vašem znaku. Vaše unutrašnje stanje, razumevanje puta i želja da živite živopisnije dolaze do izražaja. Strelac sada zna gde treba da gađa.

Jarac – nemojte se opterećivati obavezama

Postoji rizik ako preuzmete previše obaveza. Odluke često donosite brže od svih ostalih, ali trenutno je važno da pustite druge da sami rešavaju probleme.

Vodolija – vreme je za realnost

Mnogo vremena provodite sanjajući i maštajući, zaboravljajući na stvarnost. Vreme je da skinete ružičaste naočare i iskreno procenite trenutnu situaciju. Tada će se otvoriti prave mogućnosti za rast, posebno na poslu.

Ribe – ne možete da imate sve odjednom

Želite sve odjednom, ali morate da spustite loptu, to će vam doneti duševni mir. Plavi Mesec 31. maja pomoći će vam da organizujete svoje misli i osetite više samopouzdanja.

