Plavi Mesec ovog vikenda jednom znaku donosi trenutak koji pamti do kraja života, ostali će mu zavideti

Plavi Mesec ovog vikenda jednom znaku donosi trenutak prelomne odluke, dok ostali gledaju sa strane. Saznajte da li ste vi taj.

Plavi Mesec ovog vikenda pada u noći između subote i nedelje, a astrolozi tvrde da je ovo prvi takav pun Mesec posle skoro tri godine.

Jedan znak će dobiti vest koja menja sve, ostali će u istoj noći osetiti čudnu napetost u stomaku. Ne, nije slučajnost.

Plavi Mesec je drugi pun Mesec u istom kalendarskom mesecu. Pojavljuje se otprilike jednom u dve i po godine i smatra se pojačivačem svih lunarnih efekata. U astrologiji označava trenutak kada nešto što je počelo pre dve godine konačno dobija odgovor.

Škorpija dobija trenutak za koji se sprema dve godine

Ako ste Škorpija, sedite kad ovo budete čitali. Plavi Mesec u maju pada tačno u opozicionoj osi sa vašim Suncem, i to je vaš trenutak. Razgovor koji ste izbegavali mesecima sam dolazi do vas, i to u najobičnijoj situaciji. Kafa, poruka, slučajan susret na parkingu.

Ono što je posebno za vas, Škorpije, jeste da nećete morati ništa da forsirate. Druga strana će prva otvoriti temu. Vaš zadatak je samo da ne pobegnete u sarkazam, što inače radite kad vam je neprijatno. Recite ono što mislite, makar zvučalo previše ozbiljno za situaciju.

Finansijski deo je drugi sloj iste priče. Ponuda koja stiže u nedelju ujutru izgleda manja nego što jeste. Pročitajte je dva puta pre nego što odgovorite, jer brojka u dnu strane nije konačna, već početna.

Zašto baš Škorpija, a ne neki drugi znak

Saturn već dve godine sedi u Ribama i pravi trigon sa Škorpijom. Plavi Mesec ovog vikenda aktivira tu vezu kao prekidač. Drugi vodeni znakovi, Rak i Ribe, osetiće blaži talas, ali bez prelomne odluke. Vatreni znakovi mogu da očekuju nervozu i nesanicu, posebno Ovan.

Šta da uradite u subotu uveče, bez obzira na znak

Ne planirajte velike izlaske. Ovo je noć kada se ljudi svađaju oko sitnica, a sutradan ne znaju zašto. Ako vam neko piše posle ponoći, sačekajte jutro pre nego što odgovorite. Pun Mesec u kombinaciji sa Plavim efektom pravi haos u komunikaciji.

Probajte jednu konkretnu stvar: napišite na papir tri stvari koje ste odlagali od marta. Spalite papir ili ga pocepajte. Zvuči previše jednostavno da bi radilo, ali retki pun Mesec upravo voli takve direktne geste.

Šta donosi nedelja ujutru

Buđenje će biti čudno za skoro sve znakove. Snovi koje zapamtite nisu slučajni, posebno ako se u njima pojavi neko sa kim ne pričate duže vreme. Astrološki uticaj Plavog Meseca traje još 72 sata posle samog događaja, pa nemojte misliti da je sve gotovo kad svane.

Vodolije i Lavovi treba da obrate pažnju na poslovne poruke u nedelju popodne. Devica dobija odgovor na nešto što je tražila krajem aprila. Strelac neka ne donosi konačne odluke o putovanju pre utorka.

Da li Plavi Mesec stvarno utiče na ljude

U astrologiji da, u nauci je priča drugačija. Bolnice prijavljuju nešto više dolazaka tokom punog Meseca, ali povezanost sa Plavim Mesecom nije statistički dokazana. Ono što jeste sigurno, ljudi spavaju lošije i donose impulsivnije odluke.

Koja je odluka koju odlažete od proleća, a znate da je morate doneti baš ovog vikenda? Napišite u komentaru, pa da vidimo da li ste Škorpija

