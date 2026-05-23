Plavi pun Mesec 31. maja stiže posle 19 godina i tera vas da donesete odluku koju izbegavate mesecima

Plavi pun Mesec 31. maja otkriva istinu koju ste gurali pod tepih. Pročitajte šta vašem znaku donosi noć preokreta.

Plavi pun Mesec 31. maja pada u 19. stepenu Strelca i to je drugi pun Mesec u istom kalendarskom mesecu, pojava koju nećete videti opet do 2028. godine.

Ne donosi vam sreću na tacni, donosi račun za sve što ste odlagali od januara. Strelac ne trpi poluistine, pa će vas naterati da kažete naglas ono o čemu šaputete u sebi.

Zašto je ovaj retki pun Mesec drugačiji od ostalih

Blue moon nije astronomska retkost zbog boje, već zbog kalendara. Pošto se dešava na samom kraju maja, energija Strelca se prelama kroz poslednje dane Bika, što stvara sudar između onoga što vam je sigurno i onoga što vas zove. Tranzit traje aktivno 72 sata, od 30. maja do 1. juna.

Ovan: poziv koji ste ignorisali se vraća

Neko iz inostranstva, ili neko ko se bavi pravom, obrazovanjem ili izdavaštvom, ulazi vam ponovo u priču. Niste pogrešili što ste ćutali, ali sada morate odgovoriti. Putovanje koje pomerate od marta konačno dobija datum.

Bik: novac koji niste očekivali menja planove

Stiže vam isplata, povraćaj ili nasledstvo kroz porodicu partnera. Iznos nije ogroman, ali dolazi tačno kada treba. Pazite na deljenje računa sa osobom kojoj ste poslednji put pozajmili bez ugovora.

Blizanci: partner kaže ono što ste oboje izbegavali

Pun Mesec vam pada u sedmoj kući i otvara temu koju guši kafa i ćaskanje već šest meseci. Ako ste sami, neko iz prošlosti šalje poruku posle ponoći. Nemojte odgovarati istog trenutka.

Rak: telo vam šalje signal koji više ne smete da ignorišete

Umor koji pripisujete poslu nije od posla. Zakažite pregled koji odlažete, čak i ako mislite da preterujete. Promena u ishrani koju ste počeli pa odustali, vraća se kao tema.

Lav: dete, ljubav ili kreativni projekat traže odluku

Jedna od te tri oblasti dobija jasan ishod. Majski pun Mesec vam ne dozvoljava da i dalje držite tri stolice. Birate jednu i ona procvetava.

Devica: porodični stan, selidba ili roditelj

Tema doma izbija na površinu sa neočekivanog mesta. Možda je u pitanju ponuda za prodaju, možda razgovor o starijem članu porodice. Ne donosite odluku pre 3. juna.

Vaga: rečenica koju ste hteli da kažete dva meseca

Konačno je izgovarate, i to bez uvijanja. Komunikacija sa bratom, sestrom ili komšijom dobija oštru ivicu, ali iza nje stoji olakšanje. Ugovor koji čeka potpis se rešava.

Škorpija: vrednost vašeg rada postaje vidljiva

Tražite povišicu, novog klijenta ili menjate uslove saradnje. Ne pristajete na isti honorar kao pre godinu dana. Neko ko vam duguje konačno plaća.

Strelac: vi ste epicentar, ovo je vaš restart

Pun Mesec u vašem znaku zatvara jednu fazu života koja traje skoro dve godine. Menjate izgled, posao ili odnos, ponekad sve troje. Osećate se golo, ali tačno tu počinje novi vi.

Jarac: ono što ste gurali pod tepih izlazi napolje

Stari san, stara krivica ili stara osoba traže pažnju koju ste im uskraćivali. Nije kazna, već čišćenje pred vaš rođendanski period koji počinje za sedam meseci.

Vodolija: prijatelj pokazuje pravo lice

Jedna osoba iz vašeg kruga postaje saveznik za ceo život, druga ispada iz priče. Grupa, udruženje ili tim u kome ste, menja sastav. Vi ste taj koji bira ko ostaje.

Ribe: karijera dobija obrt koji niste planirali

Šef, klijent ili javni nastup donosi vam priznanje, ali i odgovornost. Ponuda koju dobijete ne morate prihvatiti odmah, imate pravo na pauzu od 48 sati. Pun Mesec u Strelcu vas gura iz senke.

Šta tačno znači plavi pun Mesec u astrologiji

To je drugi pun Mesec u istom kalendarskom mesecu i dešava se otprilike jednom u dve i po godine. U astrologiji pojačava temu znaka u kome se nalazi i zatvara cikluse koji su počeli prethodnih meseci.

Tri stvari koje ne treba da radite te noći

Ne šaljite poruke bivšim partnerima posle 22 časa, ne potpisujte ništa što vam je stiglo istog dana, ne donosite odluku o selidbi u afektu. Drugi pun Mesec pojačava emocije, ali ne i vašu objektivnost.

Koji znak ste vi i koju odluku konkretno odlažete od početka godine?

