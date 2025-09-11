Plene izgledom gde god da se pojave: Najlepše žene na planeti rođene su u ovom znaku Zodijaka

Njima su zvezde najviše naklonjene

Pojam lepote ne označava samo fizički izgled, već i unutrašnju energiju kojom osoba zrači. Istini za volju, lepota je u oku posmatrača i zavisi od puno kriterijuma koji nisu isti za sve.

Ipak, ako bi trebalo izdvojiti određene karakteristike koje se smatraju standardom, njih najčešće poseduju pripadnice jednog znaka u Zodijaku.

Pogodili ste, reč je o ženama u znaku Vage.

Njih krasi urođena elegancija i prirodna lepota. Mnogo češće nego što je to slučaj kod drugih znakova, Vage imaju simetrično lice, savršeno oblikovane usne, lepe oči, šarmantne mladeže i neodoljive rupice na obrazima koje ih čine drugačijim, egzotičnim, i u krajnjoj liniji, privlačnijim nego ostale dame.

Pored toga, Vage imaju izražen smisao za humor, veoma su vedre i pozitivne osobe i drugi ljudi obožavaju da budu u njihovom društvu.

Samo neke od poznatih dama u ovom horoskopskom znaku su Ketrin Zita Džons, Kejt Vinslet i Monika Beluči, koje zaista plene svojom lepotom.

