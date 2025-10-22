Po Baba Vangi, ova 3 znaka su unapred osuđena na patnju – sreća za njih ne postoji!

Astrolozi tumače proročanstvo slepe bugarske proročice Baba Vange: Za ova tri znaka je sudbina zapečaćena, a njihov život je neprestana borba

Svima je već poznato da se za Baba Vangu tvrdi da je jedna od najvećih proročica prošlog veka. Njena predviđanja se i danas spominju.

Baba Vanga je verovala da horoskop nije baš naklonjen svima i da upravo to potvrđuju znaci koji nose najteži karmički teret, te su u životu unapred osuđeni na večitu borbu.

Vaga – Osuđeni na žrtvovanje lične sreće

Vage su pametni i diplomatski ljudi koji najviše cene ravnotežu. Njihova najveća slabost, po Vangi, je njihov usud: zbog očajničke potrebe za harmonijom, oni su osuđeni na to da svoju ličnu sreću i mir večito žrtvuju za tuđu dobrobit. Zbog ove slabosti, njihova sudbina je da nikada ne postignu unutrašnji mir koji tako očajnički traže.

Sreća im je uskraćena, jer uvek stavljaju druge na prvo mesto, a tu presudu ne mogu da promene.

Rak– Večita rana koja ne zarasta

Problem Rakova je njihova duboka emotivna osetljivost i pesimizam, što se u prognozi Vange tumači kao nepopravljiva zla kob. Iako su porodični i dobri ljudi, ta stalna tuga je koren svih neuspeha. Oni su rođeni sa ranom na duši, a ta karmička rana nikada neće zarasti.

Sreća za njih ne postoji jer su njihove emocije njihova najveća kazna, čime su osuđeni na večnu tugu.

Jarac– Sizifov posao bez nagrade

Jarčevi su neverovatno vredni radnici, ali po Vangi, njihov život je u suštini besmislena borba. Umesto da ih trud nagradi, njihov je život uglavnom lanac prepreka koje se stalno obnavljaju. Iako su izdržljivi i tvrdoglavi, Jarčevi su osuđeni na to da guraju taj teret zauvek.

Njihova snaga ih ne oslobađa, već ih samo obavezuje na večni, neumoran rad bez prave nagrade, jer im je sreća uskraćena.

Patnja je trajna, vrata sreće su zauvek zatvorena!

Za Vage, Rakove i Jarčeve, presuda je konačna. Njihove borbe nisu slučajnost, već karmički teret koji se mora nositi do kraja života. Patnja je predodređena, a sreća je iluzija.

Morate prihvatiti svoj usud i pokušati da pronađete snagu u sebi, jer je ovo jedina istina koju je Baba Vanga otkrila. Vrata sreće su, nažalost, za vas zatvorena.

