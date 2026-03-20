Počelo je proleće, počelo je i bogatstvo: Ova 3 znaka od 21. marta ne znaju gde će od novca

Ceo život su trčali za novcem. Od 21. marta novac trči za njima i ova tri znaka po prvi put ne znaju gde će od novca!

Prvog dana proleća nebo okreće slavinu za Ovna, Lava i Strelca i pare počinju da teču iz svih pravaca odjednom. Ne malo i ne polako, nego toliko da ne znaju gde će od novca, biraju između ponuda, odbijaju ono što bi pre mesec dana bili presrećni da dobiju i prvi put u godinama imaju više nego što im treba.

Ovan: Bira između ponuda, a pre mesec dana nije imao ništa

Zamislite da vam stignu dve ozbiljne ponude u istoj nedelji i da morate da odbijete jednu jer ne stižete da prihvatite obe. To je stvarnost Ovna od 21. marta.

Stari kontakt se javi s poslom koji menja mesečni prihod. Dogovor koji je čekao mesecima odjednom krene i donese uplatu kakvu Ovan nije video odavno. Projekat koji je izgledao mrtvo oživi i postane glavni izvor prihoda. Sve to u isto vreme, sve to od 21. marta i Ovan ne zna gde će od novca jer nije navikao da ima odakle da bira.

Lav: Para ostaje u džepu, prvi put u godinama

Lav zna napamet kako izgleda kada para dođe i odmah ode. Rata tu, račun tamo, kraj meseca isti kao početak. Od 21. marta ta priča se završava.

Stiže povišica ili ponuda koja menja mesečni prihod trajno. Ali nije to samo više novca, nego novac koji ostaje. Lav od 21. marta plaća sve što treba i još uvek mu ostaje. Može da odvoji, može da uloži, može da kupi ono što je odlagao godinama. Ne zna gde će od novca jer nikad nije imao taj problem i taj osećaj ga ne napušta do kraja godine.

Strelac: Toliko para stiže odjednom da jedva stigne da ih prebroji

Strelac je uvek znao da njegova sreća dolazi odakle se ne očekuje i 21. marta to se dokazuje. Jedan projekat donosi prihod, drugi kreće, treći se pojavljuje niotkuda. Saradnja iz inostranstva koja je izgledala kao sitnica postane za mesec dana glavni izvor prihoda.

Strelac od 21. marta ne zna gde će od novca u bukvalnom smislu, para stiže iz toliko pravaca da jedva stigne da je prebroji. Po prvi put u životu ne bira između dve nužde, nego između dve prilike. I taj osećaj finansijske slobode, jednom kada ga Strelac okusi, ne pušta ga do kraja godine.

Od 21. marta para ima za sve i još ostaje

Ovan, Lav i Strelac od 21. marta žive ono što su godinama samo zamišljali. Pare dolaze same, ostaju i rastu. Ne znaju gde će od novca i to nije problem koji treba rešiti, to je novi način života koji počinje prvog dana proleća i ne prolazi brzo.

Proleće je počelo. Za ova tri znaka, bogatstvo s njim.

