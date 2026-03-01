Početak marta obećava, 3 znaka ulaze u mesec mirnim srcem i puno nade

Za Bika, Vagu i Strelca je ključno da nauče kako da uđu u novi mesec sa mirnim srcem i puno nade. Početak marta im daje optimizam.

Početak marta obećava optimizam za ova tri horoskopska znaka. Imaju mnogo razloga za radost posle 1. marta 2026. godine. Iako sama pomisao na retrogradni Merkur kod mnogih izaziva nelagodu. Međutim važno je znati da ova energija ima i svoju pozitivnu stranu.

Vreme je da usporite i duboko udahnete, jer je ovo važan retrogradni period koji svima može koristiti. Ova nedelja donosi priliku da se osvrnete na put koji ste prešli, da vidite kako je prošlost oblikovala sadašnjost i kako trenutne odluke mogu izgraditi budućnost. Prema rečima astrologa upravo ovo saznanje vam daje razlog da se radujete danima koji su pred nama.

Bik – osećaj stabilnosti

Period retrogradnog Merkura vas stavlja u stanje dubokog razmišljanja. Rado ćete analizirati sve detalje koji su vas doveli do trenutne tačke, jer vam to donosi osećaj stabilnosti. Nećete ništa forsirati samo zato što počinje novi mesec i osećate pritisak. Svesni ste da pritisak postoji samo ako mu dozvolite.

Stoga ćete se 1. marta malo povući da saberete misli i prilagodite se. Ovo je vaš način rešavanja problema i pretvaranja negativnog u pozitivno. Istrajaćete u tome, tvrdoglavi kao pravi Bik, i odvojiti onoliko vremena koliko vam je potrebno da biste dostigli svoj cilj. Sve je u redu i pred vama su dani kojima se možete radovati.

Vaga – pozitivan stav i dalje

Vaga, vreme je da se fokusirate na svoje odnose, posebno romantične. Iako su prijateljstva takođe važna, ovaj dan vam donosi novu perspektivu, posebno u oblasti ljubavi. Iskoristite energiju retrogradnog Merkura da vidite šta je pošlo po zlu i pronađete način da preokrenete stvari.

1. marta će sve izgledati moguće, pod uslovom da ste spremni da uložite trud. Uprkos lošoj reputaciji retrogradnog Merkura, ovo je vreme kada možete rešiti neslaganja. Ništa nije izgubljeno, čak ni malo. Ovaj dan vam daje nadu, a pozitivan stav postaje vaš svesni izbor.

Strelac – primenite mudrost

Početak marta meseca donosi vam dobra osećanja, Strelče. Iako možda trenutno nemate sve što želite, počinjete da shvatate da vam ne treba toliko da biste bili srećni koliko ste mislili. Energija retrogradnog Merkura vam pomaže da usporite i bolje pogledate zašto nešto nije uspelo.

Uprkos svemu, još uvek ste ovde i napredujete, a ovo saznanje vam daje nadu. Osećate da treba da se vratite na pravi put, što znači da odvojite vreme da definišete šta „pravi put“ uopšte znači za vas. Stekli ste mudrost, a sada je vreme da je primenite. Kada to uradite, shvatićete da pred vama je budućnost kojoj se možete radovati.

(Krstarica/YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com