Početak oktobra neće biti lak za ovih 5 znakova horoskopa, ali ih do kraja meseca čeka neviđena sreća

Pet specifičnih horoskopskih znakova neće imati lak oktobar, ali prema rečima profesionalnog astrologa Evana Natanijela Grima, biće veoma uspešni do njegovog kraja.
Ko su znakovi koji će se suočiti s problemima na početku ovog meseca, a procvetati do kraja, saznajte u nastavku.
Škorpija
Škorpije, možda neće biti lak mesec za vas, ali dobra vest je da ćete do kraja privući mnogo uspeha. Prema Grimu, iako će ovaj oktobar zahtevati naporan rad sa vaše strane, „suočićete se sa izazovima i zapravo ćete biti srećni što se suočavate sa izvesnim stresom“. U prošlosti, život vam se možda činio previše stagniranim, ali očekujte da će se stvari dramatično promeniti jer ćete se osećati osnaženije nego ikad ranije.
Uz to rečeno, ovog meseca biste mogli biti viđeni kao pomalo suroviji, posebno ako ljudi vašu žestinu pogrešno shvate za agresiju. Pa ipak, sve će ovo postati uravnoteženije kako budete pristupali situacijama sa jednakom količinom žestine i saosećanja. U kombinaciji sa vašom otvorenošću, očekujte da „prekinete tišinu na snažan način“.
Vaga
Vage, možete očekivati veliki uspeh do kraja meseca, iako to neće nužno biti lako. Prema Grimu, „planete ovog meseca podstiču vašu radnu etiku. Bacate se na posao i obavljate mnogo zadataka sa svoje liste.“
Ovo je važno, jer se mnogi od vas nisu osećali najbolje od pomračenja Meseca u Ribama početkom septembra. Međutim, možete očekivati da ćete zaraditi više novca i formirati bolje odnose u oktobru, rekao je Grim, što će vam definitivno podići raspoloženje i usmeriti vas ka uspehu.
Ribe
Ribe, nećete imati najlakši oktobar, ali ćete ipak biti veoma uspešni do njegovog kraja. Prema Grimu, „ovo je mesec širokih mogućnosti. Planete vam daju podsticaj da putujete na velike udaljenosti ili da se protežete ka novim načinima razmišljanja.“
Bilo da se radi o uživanju u kreativnim projektima ili osećaju manjeg ograničenja u vašoj vezi, sve počinje da se rešava dok postajete novi vi pre kraja oktobra.
Rak
Rakovi, iako mesec možda neće početi snažno, „na pragu ste kreativnog naleta“, rekao je Grim. „Nećete se zaustaviti ni pred čim da biste izneli svoje kreativne ideje“, što će biti veoma uspešno do kraja oktobra. Bilo da je to putem umrežavanja ili korišćenja društvenih medija, očekujte da ćete postati motivisaniji u narednih nekoliko nedelja.
Osim toga, ovaj mesec je u znaku ljubavi, jer će neki Rakovi aktivno izlaziti i tražiti potencijalne partnere, „A neki od vas će demonstrirati svoje veštine pod pritiskom pred publikom“, rekao je Grim.
Ovan
Ovnovi, očekujte emotivno katarzičan mesec koji će doneti mnoštvo složenih osećanja, rekao je Grim. Iako definitivno neće biti najlakši mesec, bićete veoma uspešni do kraja dok ostavljate prošlost iza sebe i krećete napred.
Od bivših partnera do njih, možda ćete biti zaglavljeni u svojoj glavi kratak period meseca. Srećom, stvari vam idu nabolje jer ćete biti primorani da izbacite stvari iz sebe, što će vam omogućiti da težite uravnoteženijim i strastvenijim vezama u svom životu.
Zašto će kraj oktobra biti uspešan
Astrolozi objašnjavaju da su tranziti koji prave početne poteškoće istovremeno i katalizatori promena: kroz prisilnu reorganizaciju, jasan fokus i aktivno rešavanje problema, ovi znakovi grade snagu, kredibilitet i odnose koji im donose nagradu prema kraju meseca.
Održite strpljenje i disciplinu, tražite podršku kada je potrebna, birajte bitke mudro i investirajte energiju u konkretne, merljive korake; fleksibilnost i spremnost na korekciju kursa često ubrzavaju preokret ka uspehu.
Početni izazovi ne znače neuspeh; naprotiv, za pomenute znakove oktobar je šansa da kroz trud i odgovoran pristup stvore stabilnu i vidljivu nagradu na kraju meseca.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com