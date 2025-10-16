Počinje ciklus sreće: 4 znaka ulaze u fazu obilja, duhovne snage i velikih životnih poklona

Darovi sudbine dolaze bez napora – 4 znaka ulaze u fazu u kojoj se snaga, mir i obilje stapaju u ciklus koji menja život iz korena
U trenutku kada mnogi osećaju zasićenje, umor i tiho pitanje „kuda dalje?“, Univerzum pokreće novi energetski talas – ciklus sreće koji donosi olakšanje, jasnoću i darove koje nismo ni znali da čekamo.
Od sredine oktobra, četiri horoskopska znaka ulaze u fazu u kojoj se duhovna snaga, unutrašnji mir i materijalno obilje prepliću u najlepšoj mogućoj harmoniji. Ovaj period nije samo astrološki povoljan – on je poziv na buđenje, na prihvatanje darova koje život konačno pruža.
Bik – vreme je da ubereš plodove
Mesecima si ulagao energiju u ljude, posao, emocije – često bez vidljivog rezultata. Sada se sve menja. Mars i Venera ti donose stabilnost, novac i emotivnu sigurnost. Počinje faza u kojoj život uzvraća za svaki tvoj trud.
Rak – snaga dolazi iznutra
Ulazak Jupitera u tvoje vode donosi duboku duhovnu snagu. Osećaćeš se kao da si se vratio sebi. Emocije se smiruju, odnosi se produbljuju, a intuicija postaje nepogrešiva. Pokloni koje dobijaš nisu materijalni – oni su transformativni.
Devica – darovi dolaze kad prestaneš da ih juriš
Tvoje analitičko srce konačno dobija predah. U narednim nedeljama, neplanirane prilike dolaze same. Posao, ljubav, zdravlje — sve se stabilizuje. Naučićeš da prihvatiš bez kontrole, i baš tada će ti život dati najviše.
Strelac – vreme je za skok
Tvoj nemirni duh ulazi u fazu velikih pomaka. Putovanja, novi projekti, ljubavne avanture — sve se otvara. Ali najvažniji dar je unutrašnja jasnoća: znaćeš tačno šta želiš i kako da do toga dođeš.
Šta ovaj ciklus donosi?
- Olakšanje nakon perioda stagnacije
- Duhovnu snagu koja menja odnose i odluke
- Materijalno obilje kroz nove prilike
- Poklone sudbine koji dolaze bez napora
Ako ste rođeni u jednom od ovih znakova – ne analizirajte, ne sumnjajte. Prihvatite. Jer kada Univerzum daje, daje bez zadrške.
